Da Seagate un’unità SSD robusta per i sistemi NAS

La nuova unità IronWolf 510 SSD PCIe Gen3, M.2 NVMe offre prestazioni ad alta resistenza per lo storage e il caching in funzione 24×7

Seagate Technology ha annunciato IronWolf 510, un’unità SSD M.2 NVMe con velocità di caching massime di 3 GBps per sistemi compatibili con interfaccia NVMe, ideale per i sistemi NAS di professionisti creativi e aziende che necessitano di un sistema di memorizzazione multiutente in funzione 24×7 compatibile con la memorizzazione nella cache.

L’unità IronWolf 510 SSD soddisfa i principali requisiti dei migliori produttori di sistemi NAS che richiedono la scrittura di un’unità al giorno (DWPD), consentendo agli ambienti NAS con più utenti di ottimizzare i propri dati e di poter contare su prestazioni durature.

L’unità IronWolf 510 SSD è affidabile, offre un valore MTBF di 1,8 milioni di ore in formato PCIe, due anni di Rescue Data Recovery Services e una garanzia di cinque anni.

IronWolf Health Management contribuisce ad analizzare lo stato delle unità e sarà presto disponibile sui sistemi NAS compatibili.

Come riferito in una nota ufficiale da Matt Rutledge, Senior Vice President della divisione dispositivi di Seagate: «Siamo i primi a fornire una soluzione NVMe M.2 appositamente progettata per sistemi NAS che non solo supera le metriche delle prestazioni SATA, ma fornisce anche una resistenza di 3 volte superiore rispetto a quella della concorrenza. Questo soddisfa le specifiche di resistenza richieste per un DWPD che i nostri partner NAS si aspettano dai loro clienti. Grazie a questi elevati livelli di resistenza così elevata, i nostri clienti ottengono un’unità SSD robusta per i sistemi NAS destinati a piccole imprese e professionisti creativi».

L’unità IronWolf 510 SSD PCIe Gen3 x4, NVMe 1.3 è disponibile con capacità di 240 GB, 480 GB, 960 GB e 1,92 TB.

Essendo, compatibile con i principali fornitori di sistemi NAS, è in grado di fornire una soluzione di memorizzazione su server a PMI e professionisti creativi che utilizzano i sistemi NAS.

Combinando le unità disco rigido IronWolf con le unità IronWolf SSD si può usufruire di elevate prestazioni di capacità e di resistenza oltre alla memorizzazione nella cache ad alta velocità.

L’unità IronWolf 510 SSD di Seagate è disponibile ai seguenti prezzi:

240GB: 114 euro

480GB: 159 euro

960GB: 319 euro

1.92TB: 519 euro