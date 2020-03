Brother lancia una nuova pinzatrice automatica di documenti

La pinzatrice automatica di documenti Brother è un accessorio salvaspazio studiato per incrementare la produttività in ufficio

Brother presenta la pinzatrice automatica Brother SF-4000, un nuovo modello compatibile con tutte le stampanti della serie laser monocromatica L6000 (HL-L6300DW/HL-L6400DW).

Grazie a questo accessorio sarà possibile incrementare la produttività in ufficio, automatizzando la pinzatura dei documenti.

È ideale per le aziende con volumi di stampa elevati che richiedono un’opzione professionale salvaspazio: l’unità esterna è molto compatta e si installa facilmente sopra la stampante.

La pinzatrice automatica Brother SF-4000, è in grado di fascicolare contemporaneamente fino a 50 fogli, con larghezze variabili (105-215,9 mm) e lunghezze diverse (148-355,6 mm). È un’opzione utilissima quando si ha la necessità di preparare documenti che richiedono grandi quantità di fogli come manuali, dispense per la formazione, guide, contratti, ecc…

La pinzatrice automatica viene fornita con 1.950 punti metallici, così è pronta per essere utilizzata immediatamente. I documenti pinzati vengono poi accuratamente impilati in un vassoio, facilitando la loro ricerca e organizzazione.

Caratteristiche Pinzatrice Automatica Brother SF-4000:

• Capacità fino a 500 fogli (da 80 g/m2);

• Fino a 50 fogli per fascicolo (da 80 g/m2);

• Sensore automatico di rilevamento raggiungimento capacità massima in uscita;

• Funzionalità Offset automatico di sfalsamento dei singoli documenti;

• Funzionalità Stacker per sfruttare la piena capacità del vassoio (fino a 500 fogli da 80 g/m2);

• 1.950 punti metallici inclusi;

• SR-100 Confezione con 2 ricariche da 5.000 punti metallici ciascuna (acquistabile separatamente).