Advantec garantisce l’operatività, in completa sicurezza

Anche in piena emergenza sanitaria Advantec continua a fornire supporto e tutte le normali attività

In questo momento di estrema emergenza per il nostro Paese, la connettività rappresenta un servizio imprescindibile per consentire il lavoro agile attraverso lo smart-working, effettuare la teledidattica per gli studenti e fornire servizi di intrattenimento (streaming, giochi on-line, ecc.) a tutte le famiglie costrette a restare a casa. Ne è riprova il fatto che il traffico Internet sta registrando picchi elevatissimi di traffico. I sistemi radio di accesso a banda larga o ultralarga FWA (Fixed Wireless Access) o comunque la connettività senza fili (Wi-Fi), rappresentano oggi la migliore soluzione per abbattere il digital divide.

Le attività commerciali, di distribuzione e di spedizione di Advantec continuano con grande impegno e senza sosta (ma in totale sicurezza) per rispondere prontamente alle richieste della clientela e garantire il livello di servizio abituale. Sensibilizzazione dei dipendenti che lavorano in azienda, rispetto delle regole, smart-work, video-conference sono gli strumenti che Advantec ad oggi utilizza per supportare i clienti e il canale.

Approvvigionamento costante del magazzino è la risposta di Advantec all’emergenza COVID-19 in modo da garantire una risposta pronta e celere agli ordini. Grazie a un apparato solido e una grande disponibilità di magazzino, Advantec sta affrontando l’emergenza sanitaria in atto con procedure già consolidate che puntano a ottimizzare gli acquisti con importazione direttamente dai costruttori con spedizioni di container via nave e via aerea per garantire l’immediato soddisfacimento degli ordini dei nostri clienti.

Sono migliaia i prodotti in stock per consegna in tutta Italia: ponti radio punto-punto a microonde su bande licenziate SIAE Microelettronica e CERAGON (da 6 a 80GHz fino a 10Gbps), punto-punto Hiperlan (5GHz) Cambium Networks, Access Point FWA punto-multi-punto Cambium Networks serie ePMP1000/2000/3000 e serie PMP450/cnMedusa, Subscriber Modules (CPE), Access Point Wi-Fi (2,4/5GHz) indoor/outdoor e switching Cambium Networks ed Extreme Networks.

Continuano l’attività commerciale, di supporto tecnico e di Back Office sia telefonicamente che con incontri in video conferenza.

Anche la sede Advantec è operativa: regolamentata da apposita procedura al fine di garantire la sicurezza di tutti gli ospiti e del personale interno, invitando tutti a prediligere il più possibile riunioni in videoconferenza.