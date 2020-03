Xiaomi: arriva Redmi Note 9S

Svelato oggi il nuovo componente della famiglia Redmi Note di Xiaomi pronto a offrire performance elevate e un’esperienza d’uso innovativa

Xiaomi ha annunciato oggi Redmi Note 9S.

Dotato del potente chipset Qualcomm Snapdragon 720G, che si compone di una CPU octa-core con frequenza di clock massima di 2,3GHz, GPU Adreno 618 e tecnologia di elaborazione a 8 nm.

Essendo il primo smartphone della serie Redmi Note ad essere dotato di un motore a vibrazione lineare sull’asse Z, consente un’accelerazione più rapida che si traduce in un migliore feedback tattile rispetto ai motori tradizionali.

La sua batteria ad alta capacità da 5020 mAh offre agli utenti un’alimentazione completa per tutto il giorno, anche durante un utilizzo prolungato. Inoltre, il dispositivo offre una ricarica veloce da 18W e viene fornito con un caricabatteria da 22,5W all’interno della scatola.

Qualità, design ricercato e display luminoso

Con un design completamente nuovo e senza notch, Redmi Note 9S presenta un comparto fotografico di forma quadrata e un sensore per le impronte digitali posizionato lateralmente, che funge anche da pulsante di accensione per uno sblocco rapido e comodo.

Dotato di un DotDisplay da 6,67” FHD+ con la primissima fotocamera frontale display-in, il dispositivo offre anche la certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu per un comfort visivo di lunga durata.

Foto e video si distinguono per l’innovativo comparto fotografico

Redmi Note 9S è dotato di una quad camera posteriore con un obiettivo principale da 48MP e un ampio sensore da 1/2” per foto diurne ad altissima risoluzione. Il suo obiettivo ultra grandangolare da 8MP permette agli utenti di catturare immagini di gruppo con facilità, mentre il suo obiettivo macro da 5MP e il sensore di profondità da 2MP completano la configurazione per catturare immagini straordinarie in ogni momento.

Sul pannello frontale, Redmi Note 9S sfoggia un obiettivo da 16MP per la sua selfie camera in-display, riducendo al minimo le cornici dello schermo senza compromettere la qualità della fotocamera.

Redmi Note 9S sarà disponibile a livello globale nelle tre accattivanti colorazioni Interstellar Grey, Aurora Blue e Glacier White per soddisfare i gusti di qualsiasi utente. Prezzi, formati e canali di vendita per l’Italia saranno svelati nelle prossime settimane in concomitanza con l’arrivo del prodotto sul mercato.