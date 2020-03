Il Seminario CEI “Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti elettrici” posticipato a giugno

CEI: le nuove date saranno a Bari il 24 giugno e ad Ancona il 26 giugno

In considerazione della situazione sanitaria attuale, il Seminario “Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti elettrici” – inizialmente previsto a Bari il 24 marzo e ad Ancona il 2 aprile – è stato posticipato e si terrà in due nuove date:

• Bari, 24 giugno 2020, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso “Hotel Majesty” (Via G. Gentile 97/B);

• Ancona, 26 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso “Grand Hotel Passetto” (Via Thaon de Revel 1).

L’incontro è realizzato dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano con il supporto di Socomec, società attiva in Europa e nel mondo della distribuzione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione.

Progettare un impianto ad alta disponibilità significa valutare in modo appropriato la disponibilità e l’affidabilità dell’energia elettrica, in particolare in merito alle applicazioni più critiche come il settore medico, gli aeroporti o i data center. È importante classificare i carichi in funzione della loro sensibilità alla tensione di alimentazione e in relazione alle prescrizioni vigenti.

Il Seminario si aprirà con l’analisi delle funzioni di protezione e di commutazione: verranno presentati vari casi pratici, coinvolgendo anche più trasformatori e gruppi elettrogeni, comparando soluzioni basate sull’uso tradizionale di interruttori magnetotermici e soluzioni con TSE. In seguito, si confronteranno le varie tecnologie e configurazioni di UPS oggi presenti sul mercato per capire quali vantaggi portano in termini di maggiore disponibilità del carico e di affidabilità stessa dell’UPS. Successivamente, si studierà il monitoraggio dei parametri di rete al fine di garantire una migliore disponibilità. I primi sistemi di misura di 10-20 anni fa erano utilizzati per capire l’eventuale presenza di situazioni critiche, prima che arrivasse il tema dell’efficienza energetica e ne dimenticassimo l’uso originale: al termine dell’incontro si illustrerà quindi in che modo la tecnologia permette oggi di andare più in dettaglio nell’analisi di tutte le grandezze legate alla disponibilità dell’energia.

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 29/1/2020.

Questo Seminario fa parte del sistema della Formazione continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Sarà possibile iscriversi quando saranno online i relativi link, compilando la scheda dal sito CEI alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro il giorno prima dell’evento.

Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it – tel. 0221006.313