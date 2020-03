Marco Beltramo è il nuovo Head of Sales di RS Components Italia

Beltramo ha la responsabilità di guidare l’organizzazione commerciale nella transizione dalla vendita di prodotti all’offerta di soluzioni e servizi a valore aggiunto per i clienti di RS Components Italia

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha annunciato la nomina di Marco Beltramo a Head of Field Sales.

In questo ruolo, Beltramo ha la responsabilità di guidare l’organizzazione commerciale nella transizione dalla vendita di prodotti all’offerta di soluzioni e servizi a valore aggiunto per i clienti di RS Components Italia, attraverso una ancora più efficace azione commerciale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di crescita della filiale italiana.

“Sono entusiasta di unirmi a RS Components Italia, un’eccellenza nel panorama della distribuzione multicanale a livello mondiale e mettere la mia esperienza al servizio dell’azienda per guidare l’organizzazione commerciale in questa importante fase di transizione, che concentra le attività di sviluppo su un modello innovativo in cui il rapporto fornitore-cliente si trasforma in una vera e propria partnership, in linea con il modello RS già adottato in altri paesi europei, in cui il cuore dell’offerta si articola su servizi e soluzioni a valore aggiunto in grado di ottimizzare i processi di acquisto dei nostri clienti e differenziarci dalla distribuzione generalista tradizionale” commenta Beltramo.

Marco Beltramo vanta un’esperienza manageriale ventennale nella gestione di team commerciali all’interno di aziende multinazionali quali Omron, Hager, Urmet Domus, Bocchiotti, Siram, spaziando dall’automazione industriale, all’energy e facility management per il mondo industriale.

Beltramo ha conseguito una laurea in ingegneria al Politecnico di Torino e un Master in Business Administration.