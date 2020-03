Nuovo Partner Program per Fortinet

Il Fortinet Engage Partner Program offre ai partner nuove iniziative per abilitare e fornire maggiore flessibilità per una maggiore crescita del business

Fortinet, specialista mondiale nelle soluzioni di cybersicurezza integrate e automatizzate, ha recentemente presentato il suo nuovo Fortinet Engage Partner Program. Il programma offre ai partner specializzazioni riferite ai mercati in crescita, tra cui SD-WAN e cloud, supporto personalizzato e flessibilità per accelerare lo sviluppo e l’espansione del loro business.

“Tenendo conto delle innovazioni attuali in ambito digitale che offrono alle aziende occasioni di crescita nell’ambito dell’evoluzione delle reti e delle strategie di sicurezza, abbiamo trasformato il nostro programma di partnership in modo tale che i partner possano sfruttare nuove opportunità e mercati in crescita, tra cui l’SD-WAN. Basandosi sull’investimento nella formazione dei nostri partner, il nuovo programma offre specializzazioni, nuove iniziative di abilitazione e un supporto su misura per modelli di business unici per un ulteriore successo” ha commentato John Maddison, EVP of products e CMO di Fortinet.

Aiutare i partner a tenere il passo con le innovazioni in ambito digitale

Le aziende stanno rapidamente evolvendo e ampliando le loro reti per tenere il passo con la digital economy. Entro il 2023, IDC prevede che l’economia globale raggiungerà finalmente la “supremazia digitale”, con più della metà del PIL mondiale trainato da prodotti e servizi di imprese avanzate a livello digitale. Man mano che le aziende trasformano le loro reti, la sicurezza gioca un ruolo critico e deve anche evolversi in parallelo per stare al passo con le nuove esigenze di business.

Consapevole di questo scenario, Fortinet ha progettato nuove iniziative di abilitazione e nuove specializzazioni, che consentono ai partner di trarre vantaggio dalle innovazioni digitali in un panorama in continua evoluzione. Il Fortinet Engage Partner Program offre una maggiore flessibilità nel partner engagement, un supporto personalizzato ai modelli di business dei partner e consente ai partner stessi di specializzarsi nelle aree strategiche attraverso formazione e certificazioni su misura.

Incrementare le opportunità dei partner grazie a un nuovo Partner Program

Il Fortinet Engage Partner Program si concentra sul livello di tecnologie e competenze di vendita necessari per i nuovi ecosistemi di rete, come le filiali di prossima generazione e gli ambienti cloud dinamici composti da multi-cloud e hybrid cloud.

Il nuovo programma si basa su tre concetti principali, tra cui:

Specialization: i partner sono in grado di selezionare un’area di specializzazione per ricevere ulteriore supporto e benefici nelle specifiche aree prescelte. Queste includono: Dynamic Cloud, Secure Access and Branch, Secure SD-WAN e Data Center. Per ciascuna di queste specializzazioni sono disponibili corsi di formazione e certificazioni personalizzate per aiutare i partner a migliorare le proprie competenze nelle aree principali, consentendo loro di capitalizzare ulteriormente le opportunità di crescita.

Business model: Fortinet offre un supporto specializzato per i partner che si adattano ai seguenti tre modelli di business: MSSP Partner, Market Place Partner e Traditional System Integrator Partner. Offrendo un supporto personalizzato per questi modelli di business unici, Fortinet amplia il suo Partner Program per abbracciare ulteriormente aree di business in crescita come la vendita di servizi gestiti.

Engagement: i partner hanno una maggiore flessibilità nel determinare il livello di impegno che vogliono adottare con Fortinet. Sono in grado di selezionare il tipo di competenza che vogliono sviluppare, i benefici e il flusso di revenue. Questo consente ai partner di scegliere a che livello intendono lavorare con Fortinet per far crescere il proprio business. Come risultato, ci sono quattro nuovi livelli di partnership delineati nel programma che vanno da Fortinet Advocate, Fortinet Select, Fortinet Advance e Fortinet Expert. Maggiori informazioni sono disponibili qui.