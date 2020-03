Tech Data contro l’Antitrust della French Competition Authority

Il caso riguarda l’indagine antitrust della FCA sulla distribuzione dei prodotti Apple (escluso l’iPhone) in Francia tra il 2005 e il 2013

Tech Data ha annunciato di non essere d’accordo con le conclusioni e le motivazioni legali della French Competition Authority (FCA) nella sua decisione verso Tech Data. Il caso riguarda l’indagine antitrust della FCA sulla distribuzione dei prodotti Apple (escluso l’iPhone) in Francia tra il 2005 e il 2013.

Inoltre, Tech Data desidera chiarire che la decisione della FCA riguarda presunti accordi verticali anticoncorrenziali tra Apple e i suoi distributori relativi all’assegnazione di volumi di prodotti Apple – e non pratiche di cartello, come suggerito dal comunicato stampa originale inglese della FCA del 16 marzo. La versione inglese del comunicato stampa è stata da allora corretta di conseguenza. Nella decisione, la FCA ha inoltre inflitto ammende ad Apple per due ulteriori presunte pratiche anticoncorrenziali. Tuttavia, Tech Data non è stata accusata di aver partecipato a nessuna di queste pratiche.

Tech Data continua a rispettare rigorosi standard di conformità etica e legale, come previsto dal Codice di Condotta Globale della Società. Nell’ambito del diritto della concorrenza, Tech Data si impegna a competere in modo indipendente sul mercato nel pieno rispetto di tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili ovunque la società operi. A supporto di ciò, Tech Data ha un programma di formazione completo di Compliance ed Etica che include l’e-learning formale e la formazione con istruttore offerta in più lingue, in modo che tutti i dipendenti conoscano, capiscano e possano facilmente seguire le nostre politiche. Questi programmi sono rivisti e aggiornati regolarmente con l’obiettivo di garantire la conformità, proteggere i dipendenti e mantenere il servizio ai partner di canale di Tech Data.