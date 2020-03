Sherifa Hady EMEA è il nuovo Channel Sales Director di HPE Aruba

HPE Aruba, una società Hewlett Packard Enterprise, ha nominato Sherifa Hady come nuovo Channel Sales Director for Europe, Middle East and Africa. In questo ruolo, Hady guiderà il team dedicato al Canale collaborandovi a stretto contatto per consolidare le partnership con rivenditori e distributori della regione ed esplorare nuove opportunità che favoriscano la crescita del business […]

HPE Aruba, una società Hewlett Packard Enterprise, ha nominato Sherifa Hady come nuovo Channel Sales Director for Europe, Middle East and Africa. In questo ruolo, Hady guiderà il team dedicato al Canale collaborandovi a stretto contatto per consolidare le partnership con rivenditori e distributori della regione ed esplorare nuove opportunità che favoriscano la crescita del business della società e dei partner.

“Il canale si trova in una situazione particolare. Le aziende stanno attraversando una fase cruciale, di svolta, per la trasformazione digitale, spesso ne sentono la pressione e hanno il compito di promuovere e migliorare ulteriormente il ruolo della tecnologia al proprio interno. Per il canale ciò significa sia nuove opportunità sia qualche sfida da gestire”, dichiara Sherifa Hady. “Sono convinta che un partner strategico come HPE Aruba sia fondamentale per aiutare i partner ad avere successo in questa transizione. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutti i nostri partner dell’area EMEA per raggiungere questo importante obiettivo”.

“Le aziende hanno bisogno di nuove tecnologie e di partner che le supportino nel concretizzare le opportunità offerte dall’edge; l’industria del networking deve evolvere insieme ai propri clienti per anticiparne esigenze e criticità”, commenta Morten Illum, EMEA Vice President di HPE Aruba. “Il patrimonio di esperienza di Sherifa consolidato lavorando con il canale EMEA mette HPE Aruba nella posizione ideale per accrescere la market share e rafforzare il portfolio di canale”.

Prima di ricoprire questo ruolo in HPE Aruba, Sherifa ha trascorso 18 anni in HPE, dove ha lavorato con i partner della regione come Distribution Director (CEEMA) e Channel Manager (English Africa), gestendo la Retail & Consumer Business Unit per il Medio Oriente e, di recente, come Managing Director di HPE in Sudafrica.

Il suo successo e la sua dedizione sono stati ampiamente riconosciuti nel mercato, come dimostrano i numerosi premi ricevuti, quali l’Excellence in Technology, assegnato in occasione dell’Arab Women In Leadership and Business Summit nel gennaio 2020, il No.1 Channel Champion per il Medio Oriente e Africa nell’edizione di Channel Middle East dell’ottobre 2017 e il Woman Executive of the Year attribuito dalla rivista online ‘Reseller Middle East’ durante gli Excellence Award del 2016.