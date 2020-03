Extreme Networks lancia il Portable Branch Kit per lo smart working

Il Portable Branch Kit di Exclusive Networks è una soluzione che permette di implementare una rete remota simile in tutto e per tutto a quella aziendale, sviluppata sulla base dell’esperienza di alcuni dipendenti che hanno l’ufficio all’interno dell’abitazione

Extreme Networks risponde alla rapida crescita della domanda di connettività remota – in tutti i settori – con il Portable Branch Kit, una soluzione che permette di implementare una rete remota simile in tutto e per tutto a quella aziendale, sviluppata sulla base dell’esperienza di alcuni dipendenti che hanno l’ufficio all’interno dell’abitazione.

Il Portable Branch Kit Extreme include:

. Router SD-WAN XR600P con supporto della connettività in rete geografica, integrazione di LAN/PoE e firewall, e funzioni VPN.

. Tecnologia Wi-Fi 6, con l’access point AP305C, efficiente e sicuro, che offre radio programmabile, gestione dinamica delle radiofrequenze, e supporto WPA3.

. Gestione con ExtremeCloud IQ, per la semplificazione degli aspetti operativi dall’implementazione al supporto.

Le caratteristiche salienti del Portable Branch Kit sono:

. Implementazione rapida: grazie allo zero touch provisioning è sufficiente collegare il router a Internet e l’AP al router per lanciare l’autoconfigurazione dei due dispositivi.

. Connessione WAN flessibile, grazie supporto di diversi protocolli di rete geografica (banda larga, LTE, MPLS).

. Gestione centralizzata basata sul cloud, con un’unica interfaccia user-friendly.

. Prioritizzazione del traffico, per applicazioni come la videoconferenza, o per gruppi di utenti con esigenze specifiche.

. Funzionalità di sicurezza: tunnel VPN, firewall L2-7 sul router e sull’AP, e sicurezza Wi-Fi con WPA3 e Private Pre-Shared Keys.

I clienti che hanno bisogno di implementare la soluzione in tempi brevi possono differire il pagamento fino al termine dell’emergenza, e poi ripartire i costi nel tempo pagando mensilmente o annualmente.