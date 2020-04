La stampa professionale si fa a casa con HP Neverstop Laser

HP preseneta Neverstop Laser, la prima toner tank ricaricabile, e annuncia l’espansione della famiglia HP Neverstop Laser con due nuovi modelli dotati di supporto di rete

HP ha annunciato HP Neverstop Laser, la prima toner tank ricaricabile, e l’espansione della famiglia HP Neverstop Laser con due nuovi modelli dotati di supporto di rete.

“Quando gli utenti passano al remote home working, hanno bisogno di una tecnologia facile da usare e di poter stampare con meno interruzioni: HP Neverstop offre entrambe le cose”, ha detto Rossella Campaniello, Printing Systems Director HP Italy. “Questo significa poter stampare per mesi, senza dover ricaricare il toner, al minor costo possibile per pagina”.

Le caratteristiche principali includono:

• Più toner inbox fino a 5.000 pagine di stampa

o Nessuna interruzione della sostituzione della cartuccia con un massimo di 5.000 pagine di stampa incluse prima della prima ricarica del toner.

• Costo più basso per toner originale HP. Meno di 1 centesimo per pagina

o qualità affidabile e precisione di stampa ora e ogni volta che ricaricate.

• Risparmio per ogni ricarica

o I kit di ricarica del toner HP sono economici, con un numero di pagine incluse superiore rispetto a cartucce su modelli simili ad HP.

o Ripristino rapido dei livelli di toner fino a 2.500 pagine. Niente disordine, niente stress Guarda Ora.

• Connesso e mobile

o Facile scansione e stampa mobile, invio sicuro dei fax, ordine del Toner Reload Kit senza soluzione di continuità e organizzazione dei documenti Smart Tasks con la HP Smart App, che consente l’accesso in mobilità da qualsiasi luogo .

o Organizzazione dei documenti, più rapida del 50%, con Smart Task su HP Smart App (solo HP Neverstop Laser 1000n e HP Neverstop Laser 1200n).

• Risparmio energetico certificato e sostenibile

o La tecnologia HP Neverstop Laser a basse emissioni e la qualità dell’aria è certificata sia Blue Angel sia Energy Star 3.0.

o Realizzato con oltre il 25% di plastica riciclata in peso, mentre il kit di ricarica del toner è realizzato con il 75% di plastica riciclata per peso.

o Fino all’84% in meno in termini di impatto ambientale nel ciclo di vita rispetto alle stampanti laser standard grazie al sistema di alimentazione continua del toner (CTSS)3 e al contenuto riciclato .

• Design Pluri-premiato

o Riconosciuto a livello internazionale per il suo design innovativo dal iF e Spark design award.