Microfoni con cancellazione intelligente del rumore: ASUS li rende realtà

La nuova tecnologia implementata nei più recenti modelli di cuffie ASUS ROG permette di eliminare i rumori ambientali così da garantire una comunicazione cristallina

ASUS ha di recente implementato una nuova tecnologia nei microfoni dei propri headset capace di isolare la voce umana dai rumori ambientali, permettendo così una comunicazione priva di disturbi e andando a creare un nuovo modo di dialogare online. Questa nuova tecnologia prende il nome di AI-Powered Noise-Cancelling ed è al momento presente nei modelli ROG Theta e Strix GO, la sua utilità tuttavia non si limita al mondo del gaming.

Cancellazione intelligente dei rumori

La nuova tecnologia implementata nei microfoni delle periferiche ASUS si basa su un complesso algoritmo in grado, in maniera intelligente, di riconoscere la voce e annullare tutti gli altri rumori di sottofondo.

Un processore dedicato basato su intelligenza artificiale riesce a riconoscere ed eliminare oltre 50 milioni di tipi di rumore di fondo preservando le frequenze della voce. Il microfono delle ROG Theta, il primo in assoluto ad implementare questa tecnologia, ha permesso inoltre a questo headset di ottenere la certificazione TeamSpeak Premium, riconoscimento mai raggiunto prima da altre cuffie.

Comunicazione cristallina, sempre

Questa tecnologia innovativa migliora sicuramente l’esperienza di comunicazione dei gamer, quasi tutti i giocatori preferiscono infatti munirsi di tastiere meccaniche e nelle azioni più frenetiche i clic del mouse diventano praticamente infiniti. Oltretutto spesso capita di dover silenziare il microfono perché magari qualche altro componente della famiglia avvia una telefonata, sta guardando la televisione o qualche serie TV sul proprio device.

Queste situazioni però posso essere fastidiose anche per chi lavora da casa, in smart working o per gli studenti. Mentre si è in conference call, in chiamata con un cliente o si partecipa ad una lezione online è essenziale infatti poter comunicare senza disturbi.

Il vantaggio offerto da questa tecnologia diventa così davvero utile in numerose situazioni, nessuna comunicazione sarà più interrotta dai rumori ambientali.

Come attivare la cancellazione attiva del rumore su ROG Theta e ROG Strix GO: