GO internet lancia il suo programma di affiliazione

GO internet presenta una nuova piattaforma online che trasferisce le caratteristiche del negozio tradizionale alle potenzialità della vendita online

Per soddisfare le esigenze della propria rete vendita, GO internet lancia “Affiliazione GO internet”, una piattaforma online che trasferisce le caratteristiche del negozio tradizionale alle potenzialità della vendita online.

A seguito del Dpcm del 9 marzo 2020 sulle nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 molti rivenditori autorizzati GO hanno dovuto ridurre notevolmente l’orario di apertura, o addirittura, hanno dovuto chiudere completamente il proprio punto vendita.

Per collimare la domanda e l’offerta di connessioni internet la società ha messo a punto un network affiliate che è aperto a tutti, anche ad agenti che non hanno mai collaborato con GO internet.

L’accesso e l’utilizzo è completamente gratuito.

Flavio Ubaldi, Chief Executive Officer di GO internet ha commentato: “a seguito delle restrizioni vigenti sono cambiati i comportamenti dei venditori e dei consumatori. Affiliazione GO internet vuole semplificare l’incontro tra chi è stato costretto a chiudere l’attività commerciale, e chi ha necessità di servizi internet senza limiti per via di lavoro, studio e svago a casa.”

GO internet è presente con i servizi 4G LTE e Fiber-to-the-Home nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria.