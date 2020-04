Melchioni Ready protagonista della distribuzione multicanale

A partire dal primo gennaio 2020 Melchioni Elettronica Professionale è confluita in Melchioni Ready

Nata nel 2019, con l’obiettivo di rispondere al fabbisogno di nuove forme di mercato, la società Melchioni Ready si è inserita nel panorama della distribuzione online di componenti elettronici, elettromeccanici e di attrezzature industriali come l’unico e-commerce 100% italiano.

Disponendo di una gamma di soluzioni che include decine di migliaia di prodotti dei maggiori marchi, l’azienda si è da subito distinta diventando il nuovo canale di fornitura per tutti gli operatori B2B che necessitano, in breve tempo, di ridotti quantitativi di materiale.

L’integrazione del ramo Elettronica Professionale di Melchioni permette oggi a Melchioni Ready di rivolgersi non solo ai liberi professionisti dotati di Partita Iva, ma anche al mercato del retail (rivenditori e grossisti di componenti elettronici e materiale elettrico) con un’offerta personalizzata. In questo modo Melchioni Ready può garantire, anche ai negozi di elettronica, un servizio e-commerce HSL (high service level) in grado di offrire un ampio magazzino, vantaggi su una vasta gamma di prodotti, un servizio efficiente e una spedizione rapida per ciascun ordine.

Grazie a questo importante cambiamento, inoltre, l’offerta di Melchioni Ready si amplia con l’introduzione di una serie di prodotti per la manutenzione, la riparazione e la progettazione, aprendo nuove prospettive di crescita per l’azienda: l’attuale gamma prodotti, che include 30.000 articoli, è prevista in espansione con ulteriori 50.000 codici in arrivo entro fine anno, raggiungendo così un totale di 80.000 articoli a catalogo.

Parallelamente, Melchioni Ready gestisce ora anche la rete di vendita diretta che prima faceva capo a Melchioni Elettronica Professionale. Questo permette un contatto diretto con gli agenti Melchioni Ready che, grazie al bagaglio di conoscenze e all’esperienza acquisiti sul campo, sono in grado di supportare il cliente in tutte le fasi del ciclo d’acquisto: guidare l’acquirente nella scelta del prodotto e assicurare servizi di pre e post vendita dedicati.

E-commerce, retail e rete di vendita sono oggi i tre volti di Melchioni Ready che rendono la società protagonista italiana della distribuzione multicanale. Un approccio flessibile e unico nel suo genere, in grado di unire la competenza e il supporto degli esperti con la comodità dell’acquisto on-line.

Inoltre, gli obiettivi di Melchioni Ready per il prossimo futuro includono un allargamento del mercato a livello europeo, potendo contare su un’infrastruttura scalabile, pensata per essere “Europe oriented”.