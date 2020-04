Armadi stradali GRAFI per apparati elettrici/elettronici da esterno

DKC Europe ha presentato la nuova gamma di armadi stradali polifunzionali e componibili della linea Conchiglia

GRAFI è la gamma di armadi stradali polifunzionali e componibili della linea Conchiglia di DKC Europe per l’installazione di apparati elettrici da esterno, destinata alla protezione delle reti di distribuzione elettrica in bassa tensione, telefonica, gas-acqua e impianti semaforici.

Gli armadi stradali in vetroresina GRAFI sono stati progettati da DKC Europe in conformità con le norme internazionali di settore per soddisfare elevati standard di sicurezza. I due gradi di protezione IP44 e IP55 e la certificazione IMQ, assieme all’utilizzo dell’acciaio INOX per la realizzazione di cerniere e porte, garantiscono estrema affidabilità all’utente finale.

Le varianti di dimensioni in larghezza, altezza, e profondità dei moduli, consentono di personalizzare la struttura degli armadi GRAFI per ogni tipo di applicazione.

Inoltre, il sistema brevettato Dotper consente un’elevata possibilità di personalizzazione degli armadi, mediante la ripartizione interna di strutture della stessa altezza in vani di grandezze differenti, senza la necessità di ulteriori lavorazioni.

Il design funzionale permette di integrare facilmente gli armadi GRAFI in tutti gli ambienti, dai paesaggi urbani classici e storici a quelli più moderni e all’avanguardia.

L’ampio assortimento di accessori componibili della serie GRAFI consente di configurare e adattare gli armadi stradali a seconda delle necessità.

Gli armadi stradali GRAFI confermano l’alto livello di qualità e sicurezza delle soluzioni proposte dai team di progettazione di DKC Europe e coniugano concetti di componibilità e multifunzionalità sempre più evoluti.