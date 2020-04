Il proiettore per il cinema più silenzioso è firmato NEC

L’NC11420L di NEC è attualmente il prodotto più compatto e silenzioso nel segmento dei proiettori da 10.000 lumen

NEC Display Solutions Europe ha lanciato il proiettore per cinema digitale NC1402L, che combina immagini di grande qualità e silenziosità operativa per offrire un’esperienza estremamente immersiva al cinema.

Grazie ai suoi 49dB, questo proiettore funziona praticamente in silenzio generando un disturbo ridotto al minimo. Per questo è la soluzione ideale per ambiti mobili e cinema privi di cabina di proiezione.

Basato sulla tecnologia a sorgente di luce laser, l’NC1402L offre colori nitidi ed immagini di grandissimi qualità. Utilizzando un sistema ottico sigillato, che riduce al minimo l’ingresso della polvere, non necessita praticamente di manutenzione.

Il nuovo NC1402L è inoltre flessibile, non richiedendo alcuno speciale sistema di pulizia. Grazie al suo design compatto è facile da installare al soffitto, a terra e nelle applicazioni mobili in cinema di medie dimensioni con uno schermo da 14 m di base.

Avendo eliminato i costi di sostituzione di lampada e filtro, l’NC1402L offre un’operatività priva di manutenzione e livelli di consumo energetico estremamente bassi ed eco-sostenibili. Inoltre, grazie all’utilizzo della tecnologia a sorgente di luce laser, la durata di vita offerta raggiunge le 50.000 ore in condizioni di normale utilizzo. Per gli esercenti, questo si traduce in un grande risparmio in termini di costi di operatività totali ed un’elevata redditività per ogni posto occupato.

Gerd Kaiser, Senior Product Manager di NEC Display Solutions Europe, spiega: “Le modalità di comportamento nel settore entertainment sono in costante trasformazione. Per questo gli operatori del settore cinematografico devono mantenere grande agilità dotandosi di apparecchiature facili da trasportare ed installare ma sempre molto performanti. Il proiettore per cinema digitale NC1402L offre proprio questo, grazie ad un’operatività silenziosa e ridotti costi di manutenzione. Ad operatori e pubblico vengono garantite grandi esperienze ed un ottimo value for money.”

Il proiettore per cinema digitale NC1402L di NEC sarà disponibile a partire da maggio 2020.