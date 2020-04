Connettori Amphenol per l’offerta automotive di RS

RS Components ha annunciato la disponibilità a listino dei connettori sigillati rinforzati di Amphenol per l’automotive

RS Components ha annunciato la disponibilità della A Series di connettori per l’automotive ad alte prestazioni del marchio Amphenol, uno dei principali produttori mondiali di dispositivi di interconnessione per una tipologia di mercati e applicazioni incredibilmente diversificata.

Nello specifico, la A Series è una gamma completa, altamente affidabile e adatta per impieghi gravosi, di dispositivi di interconnessione sigillati in plastica e metallo.

Progettato per qualsiasi applicazione di potenza o di segnale dati che richieda un connettore sigillato rinforzato, il sistema di sigillatura comprende un perimetro di saldatura multipla anteriore e posteriore in silicone che lo protegge dall’ingresso di agenti esterni. Con grado di protezione IP67 e IP6K9K per l’uso in ambienti difficili come quello dell’automotive, i connettori possono essere utilizzati anche in molti altri settori industriali, come quello dei trasporti, dei veicoli commerciali, dell’agricoltura e delle energie alternative.

Compatibile con i prodotti Deutsch, la serie comprende connettori circolari e rettangolari, nonché dispositivi ibridi che possono combinare potenza e segnale in un’unica interfaccia a connettori. I connettori offrono da 1 a 47 contatti per dispositivo e consentono di gestire fino a 100 A per contatto.

Il design di interconnessione per questa serie implementa un sistema di chiusura integrale a scatto o a baionetta per il collegamento meccanico ed elettrico, compreso l’uso di una lega di rame di alta qualità per garantire un’elevata affidabilità elettrica. Gli alloggiamenti dei connettori sono realizzati in un materiale termoplastico altamente resistente che offre anche un’eccellente resistenza ai raggi UV e proprietà dielettriche/meccaniche, oltre a essere conformi alle norme RoHS.

La A Series offre inoltre facilità di installazione, dispositivi con grado di protezione IP, elevata resistenza alle vibrazioni e un’ampia scelta di opzioni, tra cui connessioni da cavo a cavo, montaggio a pannello e connettori PCB da filo a scheda in configurazione diritta e ad angolo retto con o senza flangia per consentire una facile integrazione. Questi dispositivi, quando vengono utilizzati con gli involucri trasparenti e le intestazioni Armor IPX di Amphenol, possono essere impiegati per un portfolio completo di applicazioni che richiedono la terminazione diretta del PCB.

La A Series di dispositivi di interconnessione Amphenol viene distribuita da RS nelle regioni dell’EMEA e dell’Asia Pacifico.