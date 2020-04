ASUS migliora la tua connessione con il mondo

Con ASUS WiFi Spring Days annunciata una promozione dedicata al networking per migliorare la propria rete di casa

Si chiama ASUS WiFi Spring Days la promozione annunciata in questi giorni da ASUS e valida fino al 23 aprile per migliorare la rete di casa dei clienti, utile soprattutto in questo momento in cui tutti stiamo sperimentando il lavoro da casa e in smart working.

Affidarsi a buone soluzioni di networking in questi giorni è diventato davvero essenziale: dovendo rimanere in casa, infatti, questo è l’unico modo che abbiamo per rimanere in contatto con il mondo del lavoro, continuare gli studi e condividere il tempo e le emozioni con la propria famiglia, anche se a distanza.

Pensati per migliorare la produttività, l’esperienza di gioco e la navigazione, i prodotti di networking targati ASUS sono tra le migliori soluzioni in assoluto per la connettività, sia per prestazioni che per design, oltre a permettere di sfruttare tutti i vantaggi delle più recenti connessioni WiFi 6.

La gamma di prodotti offerta da ASUS è decisamente ampia, spaziando tra modelli e proposte differenti e in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Dai repeater e adattatori USB, che permettono di aggiornare ed estendere il segnale Wi-Fi in modo semplice e veloce, si arriva ai più evoluti sistemi AiMesh in grado di assicurare una efficace copertura di ogni angolo della casa, anche di quelle più estese, garantendo continuità di segnale senza dover selezionare manualmente la rete più vicina.

Tutti i router ASUS sono inoltre dotati di tecnologia Adaptive QoS, funzione particolarmente utile che permette di dare priorità di banda ad alcune applicazioni, così da non avere problemi ad esempio durante una conference call anche quando altri componenti della famiglia sono occupati a guardare la loro serie preferita in streaming.

Wi-Fi 6: internet corre veloce

Mai come oggi la connessione cui ci affidiamo ogni giorno rappresenta la nostra finestra sul mondo: lavoriamo, studiamo, ci intratteniamo, navighiamo, comunichiamo e perché no giochiamo totalmente online e tutto grazie al nostro router. Se navigare in rete è prioritario, viaggiare con la massima velocità e qualità del segnale diventa cruciale per avere una esperienza più gratificante in ognuna delle cose che facciamo quotidianamente.

E se le attese crescono, un router come l’ASUS RT-AX88U è certamente la soluzione in grado di soddisfare anche le richieste più elevate. È stato il primo router al mondo a integrare il più recente standard WiFi 6 e con lui ogni connessione diventa non solo più veloce, ma anche più stabile, protetta ed affidabile, indipendentemente dal numero dei device connessi.

ZenWiFi: non chiamatelo solamente router

La proposta più recente ed esclusiva è certamente rappresentata da ZenWiFi, appena disponibile in Italia, un concentrato di design e tecnologia che sarebbe riduttivo chiamare semplicemente router, in grado di assicurare la più ampia copertura senza problemi di interruzione del segnale e soddisfare appieno le necessità di tutta la famiglia, incluso le più evolute esigenze in ambito smart working.

ZenwiFi è disponibile in due modelli: ZenWiFi AX, che sfrutta tutti i vantaggi del più recente WiFi 6 (802.11ax) e ZenWiFi AC, che lavora in standard WiFi 5 (802.11ac), entrambi in versione bianca o nera.

Router gaming: il gaming nella sua massima espressione!

Un vero gamer necessita sempre della massima stabilità e di un’esperienza di gioco assolutamente priva di lag così da poter contare su un indiscusso vantaggio completivo ed eccellere sul campo di battaglia. Se si vuole vincere ogni sfida, è necessario affidarsi alle migliori soluzioni ROG, come ad esempio il router ROG Rapture GT-AX11000, che integra e rende disponibile tutti i vantaggi della nuova tecnologia WiFi 6 o l’accattivante ROG Rapture GT-AC2900, tanto aggressivo e moderno nel suo look con effetti di luce RGB, quanto veloce ed affidabile.

Lyra: la rete si fa grande/si estende

Se la necessità è quella di estendere la propria rete WiFi in tutta la tua casa, ci sono diverse soluzioni da considerare, ma farlo con il sistema mesh Lyra è sicuramente il modo più semplice e intuitivo!

Con Lyra è possibile ampliare la rete internet e creare un sistema AiMesh affidabile e sicuro, per avere segnale stabile e veloce anche su più piani o negli angoli più remoti, il tutto senza le classiche interruzioni causate dai comuni ripetitori di segnale.