Snom contro tendenza: continua ad assumere personale

Nonostante le molteplici sfide poste dall’attuale situazione, Snom Technology sta già pianificando il “dopo” crisi prevedendo diverse nuove assunzioni

In tutto il mondo le aziende hanno imposto una brusca frenata alle assunzioni. La Germania, dove Snom Technology ha la sua sede centrale, non fa eccezione, come riportato dal noto Istituto ifo* alla fine di marzo. Nonostante le molteplici sfide poste dall’attuale situazione, Snom Technology è comunque ottimista per il futuro e sta già pianificando il “dopo” crisi con diverse nuove assunzioni.

L’azienda berlinese, attiva a livello globale, è considerata pioniere nel campo telefonia VoIP e, anche nella fase più complessa del lock-down, fa parlare di sé grazie a soluzioni tecnologiche facili da implementare per un lavoro efficiente in ufficio e a casa.

La crescita costante del leader tecnologico, dal 2016 parte del gruppo VTech, il più grande produttore mondiale di telefoni cordless, si riflette anche nella pianificazione delle assunzioni – che per Snom non cambia nel breve periodo. Per la sede centrale di Berlino si cercano responsabili di prodotto, sviluppatori e assistenti per il reparto commerciale. In Italia invece è stato assunto di recente un nuovo commerciale e si cerca un Technical Support Manager.

“Certo, per la pandemia è difficile guardare sempre avanti con fiducia, specie dopo ormai sei settimane di lock-down e di homeoffice per chi può. Tuttavia, noi di Snom confidiamo che, come in Asia, la fase più dura giunga al termine nel prossimo futuro. Considerando che anche in situazioni normali il processo di selezione è di per sé relativamente lungo e che comunque i colloqui iniziali si svolgono per lo più al telefono, abbiamo deciso di proseguire con le nostre misure di ampliamento del nostro organico. E anche se l’ingresso effettivo dei neoassunti in Snom dovesse subire qualche ritardo per le attuali limitazioni, vogliamo affrontare il ritorno alla normalità e quindi il nostro percorso di crescita con il miglior assetto possibile“, afferma Fabio Albanini, Head of International Sales EMEA di Snom Technology e AD di Snom Technology Italia.

* Barometro dell’occupazione ifo – 27 marzo 2020; Istituto ifo – Istituto Leibniz per la ricerca economica dell’Università di Monaco di Baviera e. V.