Gigaset: ecco come pulire i nostri apparecchi telefonici

Anche i nostri comuni telefoni di casa o gli smartphone che ognuno di noi ha sempre con se, possono essere vettori virali. Gigaset propone azioni di sanificazione anche per i nostri telefoni



Gigaset consiglia una profonda sanificazione sia degli apparecchi di casa sia degli smartphone, che ci accompagnano inseparabilmente come i documenti personali o le chiavi di casa. In questo periodo storico di emergenza sanitaria è infatti importante avere a cuore la massima igiene per noi e per tutti i nostri dispositivi, come i telefoni.

Ecco qualche consiglio da Gigaset:

Sanificare i cordless

I cordless Gigaset sono presenti e utilizzati professionalmente e privatamente in milioni di abitazioni, locali pubblici, aziende, studi professionali. Gli apparecchi Gigaset sono studiati e realizzati per ottimizzare le comunicazioni attraverso le tecnologie più all’avanguardia.

I materiali con i quali sono fabbricati gli apparecchi Gigaset sono di assoluta qualità e scelti per durare nel tempo.

Ovviamente se ne deve aver cura. Più che mai di questi tempi dove l’attenzione ad ogni vettore virale è massima.

Pur non essendo confermata la sopravvivenza del virus su superfici plastiche, Gigaset consiglia comunque un’appropriata sanificazione degli apparecchi.

L’uso di un disinfettante insieme ad altri accorgimenti come il lavaggio delle mani è importante per prevenire e ridurre la diffusione di malattie.

Cosa fare secondo Gigaset

Gli apparecchi portatili Gigaset sono testati alla pulizia con i più comuni disinfettanti utilizzati in ambito sanitario.

Innanzitutto bisogna assicurarsi che le mani siano pulite e disinfettate. In alternativa si possono indossare dei guanti di lattice mentre si procede alla sanificazione dell’apparecchio.

Prima della disinfezione dell’apparecchio è bene rimuovere con un panno la polvere dall’apparecchio Gigaset.

Una volta pulito, l’apparecchio è pronto per essere disinfettato con salviette detergenti o una soluzione disinfettante in gel o liquida apposta su un panno non abrasivo o anche su un fazzoletto di carta.

La soluzione di disinfezione va applicata con cura. Si potranno raggiungere i punti più difficili, ad esempio quelli intorno ai tasti ad isola per composizione del numero, con dei bastoncini per la pulizia delle orecchie o con degli stuzzicadenti.

La pulizia degli apparecchi telefonici, per la tranquillità di ciascun utilizzatore, potrà essere ripetuta periodicamente.

Anche gli smartphone vanno puliti

Gigaset è tra i leader della comunicazione e a buon diritto può dare quattro suggerimenti utili per mantenere pulito lo smartphone e prolungarne la vita.

Pulire il telefono con uno spray disinfettante

Sul display si accumulano innumerevoli batteri oltre alla sporcizia. Ciò rappresenta una minaccia per la salute, specialmente se si è raffreddati. Una pulizia regolare del display con lo spray disinfettante può rimuovere i batteri e proteggere da eventuali contagi. Per la pulizia del display è bene non utilizzare detergenti aggressivi che potrebbero compromettere il funzionamento del touch screen.

Pulire l’involucro e gli spazi intermedi dello smartphone

Specialmente negli ingressi delle cuffie e del caricabatterie, si accumulano polvere e sporcizia, come anche nell’alloggiamento interno. Soltanto una pulizia regolare aiuta in questo caso. Con stuzzicadenti e bastoncini di pulizia per le orecchie si possono raggiungere anche i punti più difficili. Si possono proteggere gli ingressi di cuffie e caricabatterie anche con apposite coperture.

Proteggere il display con una pellicola e lo smartphone con una custodia

Il display è il punto debole di molti smartphone. Può rompersi a seguito di cadute o graffiarsi a causa dello sporco. Dunque si consiglia di proteggere lo smartphone con una resistente custodia a libro e lo schermo con una pellicola. Esistono varie dimensioni e forme per le custodie e le pellicole, adattabili a ogni modello di smartphone.

L’attenzione è la protezione migliore

È apparentemente cosa banale, ma importante: chi utilizza con attenzione lo smartphone tutti i giorni lo conserva più a lungo. Ed è facile farlo. Non appoggiare il cellulare a “faccia” in giù, perché la polvere e la sporcizia potrebbero graffiare il display. Se tenete spesso il dispositivo in tasca o in uno zaino è consigliabile una custodia.