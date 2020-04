Smart worker al sicuro con il SafeBIOS di Dell

Dell Technologies ha annunciato di aver reso disponibile una nuova utility di sicurezza che identifica le minacce endpoint rilevando il comportamento

Dell Technologies ha annunciato la disponibilità per tutti i propri pc di SafeBIOS Events & IoA, una nuova utility di sicurezza che permette agli smart worker di lavorare da remoto in maggiore sicurezza.

SafeBIOS Events & IoA è progettato per identificare le minacce endpoint a livello di BIOS utilizzando la tecnologia di rilevamento basata sul comportamento. L’integrità di un BIOS di un pc, infatti, è particolarmente critica: un BIOS compromesso è molto difficile da individuare e la nuova utility ha proprio il compito di proteggere i sistemi da attacchi al firmware, che sono più pericolosi perché più persistenti e più difficili da individuare – motivo per cui sono sempre più popolari tra gli hacker.

Dell Technologies, che da sempre garantisce la business continuity dei propri clienti, ha individuato in questa nuova feature, già disponibile a livello globale e scaricabile come parte integrante della soluzione Dell Trusted Device, un aiuto concreto per restare concentrati sul proprio core business, in totale sicurezza.

È innegabile che nelle ultime settimane il numero di dipendenti che da un giorno all’altro ha iniziato a lavorare da remoto, è significativamente aumentato in tutto il mondo. Dotare i propri lavoratori di strumenti in grado di rilevare potenziali attacchi è una condizione fondamentale per proteggere il proprio business.

Come funziona SafeBIOS

SafeBIOS permette di identificare attacchi sulle configurazioni del BIOS, comprese le modifiche e gli eventi che possono segnalare un exploit. Quando viene identificato un cambiamento di configurazione del BIOS, e dunque un potenziale attacco, il team di sicurezza e quello IT vengono allertati e hanno la possibilità di intervenire tempestivamente dalle loro console di gestione, isolando l’attacco e approntando un rapido ripristino del sistema. Dell SafeBIOS Events & IoA fornisce al team IT la visibilità delle modifiche di configurazione del BIOS e le analizza alla ricerca di potenziali minacce, anche durante un attacco in corso.