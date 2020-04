Arlo per proteggere i nostri cari, anche a distanza

Le telecamere di sicurezza di Arlo sono una soluzione per tenere sotto i controllo chi è solo in casa in un periodo come questo

Arlo permette di proteggere i nostri cari anche quando non si può essere fisicamente al loro fianco come in questo periodo. In molti sono in pensiero per i propri nonni o genitori anziani che vivono soli in abitazioni o in comuni diversi, ma un aiuto può arrivare dalla tecnologia.

Il ricorso alla tecnologia e, in particolare, ai sistemi di videosorveglianza, infatti, può essere la soluzione ottimale al problema della distanza forzata. Le videocamere di sicurezza senza fili di Arlo permettono per esempio a figli, nipoti o personale abilitato, di poter avere un accesso video e audio sull’abitazione dei propri cari che necessitano di assistenza.

I prodotti top di gamma come Arlo Pro 3, telecamera di nuova generazione che garantisce immagini super nitide e chiare, e Arlo Ultra, con visione notturna a colori e un livello avanzato di rielaborazione immagini, sono efficienti, semplici da installare e posizionabili ovunque, in qualsiasi ambiente della casa. I due microfoni noise cancelling eliminano i rumori di sottofondo che potrebbero arrecare disturbo e quindi consentono conversazioni bidirezionali dall’audio cristallino. In questo modo, sarà davvero facilissimo e chiaro comunicare direttamente con la persona cara!

Inoltre, attraverso l’intuitiva app Arlo Smart, disponibile per iOS e Android e scaricabile gratuitamente, è possibile ricevere notifiche in tempo reale direttamente sul proprio smartphone, quando vengono rilevati determinati movimenti o suoni.

I prodotti

Arlo Pro 3: la telecamera di sicurezza di nuova generazione che registra immagini a 2K di risoluzione con HDR

Arlo Pro 3 rappresenta un ulteriore passo avanti nella tecnologia già vincente di Arlo Pro 2. Offrendo una risoluzione in 2K con High Dynamic Range (HDR), un faretto integrato con visione notturna a colori e un ampio campo visivo di 160 gradi, Arlo Pro 3 restituisce immagini chiare e nitide che vantano quasi l’80% di pixel in più rispetto al suo predecessore. Pro 3 include anche il nuovo Smart Hub che gestisce in modo sicuro il traffico di rete verso la telecamera, oltre a migliorarne la potenza e le prestazioni WiFi, per una maggiore autonomia e durata della batteria.

Arlo Ultra: innovativo sistema di telecamere di sicurezza 4K HDR senza fili

Arlo Ultra è caratterizzato da una risoluzione in 4K Ultra HD con HDR, visione notturna a colori e un livello avanzato di rielaborazione immagini, il tutto racchiuso in un design compatto ed elegante, ideale per un uso sia interno sia esterno. Arlo Ultra include inoltre una sottoscrizione all’abbonamento annuale Arlo Smart Premier, pensato per offrire agli utenti un’esperienza di sicurezza domestica personalizzata e smart, grazie a sofisticate tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) e computer vision di Arlo. Il nuovo sistema di videocamere di sicurezza senza fili Arlo Ultra 4K HDR.