Verizon Business compra BlueJeans

Verizon Business amplia la sua offerta grazie alla piattaforma cloud based di videoconferenza ed eventi targata BlueJeans

Verizon Business ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di BlueJeans Network, stimata piattaforma di videoconferenza ed eventi di livello enterprise.

L’acquisizione amplia l’offerta unified communication immersiva di Verizon. Il servizio video cloud-based di BlueJeans attualmente serve numerosi settori e aziende, dalle piccole organizzazioni ad alcuni dei più grandi marchi multinazionali al mondo, e ha svolto un ruolo significativo nel garantire il proseguimento delle attività di queste compagnie in questo periodo caratterizzato da forte incremento del lavoro da casa.

L’acquisizione combinerà immediatamente la semplice, intelligente e affidabile piattaforma meeting di BlueJeans con l’offerta unified communication as a service di Verizon. I clienti potranno beneficiare dell’esperienza video di livello enterprise di BlueJeans sulle reti globali ad alte prestazioni di Verizon. Inoltre, la piattaforma sarà integrata nella roadmap dei prodotti 5G di Verizon, fornendo soluzioni di engagement sicure e real-time per settori in rapida crescita come la telemedicina, l’apprendimento a distanza e quello del field service.

BlueJeans, infatti, viene regolarmente citato come uno degli strumenti di videoconferenza e collaborazione leader del mercato, che permette di realizzare meeting cloud-based ed eventi interattivi di grandi dimensioni che sono semplici, scalabili e sicuri. I fondatori di BlueJeans e i principali membri del management dell’azienda si uniranno a Verizon per guidare la continua crescita e innovazione del business. I dipendenti BlueJeans diventeranno dipendenti Verizon immediatamente dopo la conclusione dell’accordo.

Come riferito in una nota ufficiale da Tami Erwin, CEO di Verizon Business: «Poiché il modo in cui lavoriamo continua a cambiare, è assolutamente fondamentale per le aziende e i clienti del settore pubblico avere accesso a una gamma completa di offerte a loro dedicate, sicure, funzionali e che si integrino con gli strumenti esistenti. Negli ultimi mesi la collaborazione e le comunicazioni sono diventate le priorità in agenda per le aziende di tutte le dimensioni e in tutti i settori. Siamo entusiasti di unire la potenza della piattaforma video di BlueJeans con le reti, le piattaforme e le soluzioni di connettività di Verizon Business per soddisfare le esigenze dei nostri clienti».

Per Quentin Gallivan, CEO di BlueJeans Network: «La combinazione della piattaforma di collaborazione video per le aziende globali di BlueJeans e del suo stimato brand con l’innovazione dell’edge computing di nuova generazione di Verizon Business fornirà soluzioni altamente differenziate e valide ai nostri comuni clienti. Siamo molto felici di unirci al team di Verizon e crediamo davvero che il futuro delle comunicazioni aziendali inizi oggi!».

Il passaggio è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2020.