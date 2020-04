TP-Link: cinque buoni motivi per utilizzare la tecnologia Mesh

Rispetto alla soluzioni tradizionali, in un sistema Mesh tutti i nodi della rete Wi-Fi hanno lo stesso valore e le stesse funzionalità del router principale, con grandi vantaggi in termini di qualità del segnale, estensione e scalabilità. Ecco i principali benefici della soluzione secondo TP-Link

Nonostante la rete Wi-Fi sia un pilastro di ogni ambiente domestico, non sempre la connessione è soddisfacente: la qualità del segnale, infatti, dipende da numerosi fattori. La posizione e le caratteristiche del router, la dimensione della casa, la presenza di ostacoli fisici come muri e la distribuzione su uno o più piani influenzano la diffusione del segnale Wi-Fi. Capita spesso che non tutte le stanze siano coperte dal wireless o che in certi punti il segnale sia debole e instabile.

In questi casi, TP-Link suggerisce come soluzione perfetta il sistema Mesh Wi-Fi, composto da un router e da tanti satelliti (nodi), ognuno dei quali va posizionato in modo strategico per estendere la copertura della rete wireless. Rispetto alla soluzioni tradizionali, come Range Extender e Powerline, in un sistema Mesh tutti i nodi della rete Wi-Fi hanno lo stesso valore e le stesse funzionalità del router principale, con grandi vantaggi in termini di qualità del segnale, estensione e scalabilità.

Ecco i 5 principali benefici della soluzione.

Il segnale Wi-Fi è forte in tutta la casa

La tecnologia Mesh garantisce una copertura wireless ottimale in tutti gli ambienti di casa, anche quelli lontani dal router e su piani diversi. Chi usa il Wi-Fi non si accorge di nulla: la connessione resta sempre forte, stabile e fluida ovunque ci si trovi e non ci sono disconnessioni anche muovendosi da una stanza all’altra. Infatti, quando si estende la rete con soluzioni tradizionali come i Range Extender, la velocità del segnale Wi-Fi ripetuto è minore rispetto a quella generata dal Router in quanto viene utilizzata dal range extender stesso. Con un sistema Mesh questo non succede perché si tratta di un network modulare dove tutti i nodi hanno la stessa importanza e generano una rete Wi-Fi con le medesime caratteristiche, evitando quindi cali di performance.

Modularità e scalabilità

I sistemi Mesh sono composti da un minimo di 2 unità, a cui è possibile aggiungerne altre a seconda delle necessità. A differenza delle soluzioni tradizionali, che estendono la rete wireless creando delle sotto-reti subordinate a quella del router principale, nel sistema Mesh tutti i nodi che compongono la rete sono uguali e, a seconda dello spazio da coprire, basta aumentarne o diminuirne il numero per ampliare la copertura della propria rete wireless, anche in un secondo momento. La scalabilità è quindi un elemento caratteristico di questa soluzione.

La rete Wi-Fi è una sola

A differenza delle soluzioni alternative, nel sistema Mesh il network wireless è uno solo e i dispositivi (come gli smartphone) non effettuano micro-disconnessioni per connettersi ai diversi nodi della rete Mesh.

La connessione è ottimizzata in modo automatico

Il sistema Mesh gestisce autonomamente il traffico di rete connettendo in automatico dispositivi come smartphone, tablet o laptop al nodo che in quel momento può garantire le migliori prestazioni di connessione. Durante l’uso non ci si accorge di nulla poiché è la rete a decidere a quale nodo collegare il dispositivo dell’utente per ottimizzarne la connessione e il tutto avviene in modo fluido e privo di interruzioni.

Semplicità di configurazione e utilizzo

L’installazione di una rete Mesh è semplicissima e user friendly. Inoltre, con i sistemi Mesh di TP-Link è possibile sfruttare funzioni avanzate di Parental Control, creare una Rete Ospiti per proteggere la propria Privacy quando si condivide la password del wireless di casa e gestire in modo intelligente il traffico di rete attraverso la funzione QoS per dare priorità ai dispositivi o alle applicazioni preferite. Tutto è accessibile in modo assolutamente intuitivo tramite app Android e iOS dedicata.

TP-Link offre un sistema integrato di soluzioni basate su tecnologia Mesh: la linea Deco, che si compone generalmente di 2 o 3 unità che possono essere installate e configurate con estrema semplicità grazie ad una sola app. È prevista la possibilità di ampliarne la portata con l’aggiunta di nodi ulteriori, e sono anche disponibili modelli dotati di Smart Hub IoT (come nel caso del modello Deco M9 Plus) e soluzioni ibride che uniscono ai vantaggi della tecnologia Mesh la stabilità della tecnologia powerline.

Per approfondire le tematiche relative a questa tecnologia e per dare la possibilità ai propri utenti di ampliare le proprie conoscenze in questo ambito, TP-Link ha organizzato un ciclo di webinar gratuiti, cui accedere previa registrazione sul sito web. Le prossime date previste sono martedì 21 e giovedì 23 aprile, cui seguiranno altri due approfondimenti sulla tecnologia Wi-Fi 6 martedì 28 e giovedì, 30 aprile.