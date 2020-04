Rosenberger OSI si espande in Europa orientale e in Russia

Rosenberger OSI espande le attività di vendita nei mercati dell’est Europa e della Russia

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), produttore di infrastrutture innovative di cablaggio in fibra ottica in Europa, intensifica le proprie attività di vendita in Europa orientale e in Russia. Da ora in poi, Wolfgang Rieger si concentrerà sui clienti dei data center in Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Russia.

“Nei prossimi anni prevediamo una forte crescita nel mercato dell’Europa orientale. Siamo quindi molto contenti di aver inserito Wolfgang Rieger come collega estremamente esperto per il nostro team commerciale, al fine di instaurare solide relazioni con clienti e partner” afferma Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI.

Così l’esperto di cablaggio continua costantemente il suo percorso di crescita: dopo aver rafforzato la sua presenza nel mercato scandinavo nel 2018 e in Messico alla fine del 2019, questo passo rappresenta un ulteriore traguardo.

Wolfgang Rieger, professionista esperto da oltre 25 anni in Europa dell’Est, è impaziente di affrontare la sfida per stanziare l’azienda in questa regione. “Le opportunità per Rosenberger OSI di posizionarsi sul mercato con le sue soluzioni innovative di cablaggio in fibra ottica e servizi di assistenza sono eccellenti”, afferma Rieger.