Disporre della documentazione di ogni aspetto delle reti dei clienti fornisce un vantaggio operativo e competitivo a tutti i fornitori di servizi IT gestiti soprattutto in un contesto emergenziale e in cui lo smart-working la fa da padrone

La situazione attuale pone una serie di nuove grandi sfide per le imprese, soprattutto se PMI, e di riflesso ai loro fornitori di servizi IT. Chi ha già sposato il modello di business (MSP) basato sulle logiche della prevenzione dei problemi delle infrastrutture informatiche e del canone ricorrente, sta reggendo bene a questa prima onda d’urto. Per chi invece è ancora incerto, questo momento di blocco può trasformarsi in un’opportunità di riflessione e formazione.

La soluzione IT Glue, dell’omonima società del gruppo Kaseya e distribuita da Achab dal 2018, grazie a una serie di strumenti e funzionalità, di cui alcune nuove, è in grado di semplificare e rendere più efficace il lavoro degli MSP permettendo di erogare un servizio di assistenza migliore soprattutto in un contesto di telelavoro obbligato e di aziende non presidiate.

Documentazione senza pensieri

Nell’attività di gestione e manutenzione degli ambienti IT, documentare i sistemi e i cambiamenti apportati è essenziale affinché i tecnici possano svolgere al meglio il proprio lavoro e intervenire, quando occorre, anche su clienti solitamente seguiti da altri colleghi con la certezza di trovare facilmente le informazioni necessarie. La procedura di documentazione manuale produce una varietà di file in diversi formati, slegati tra loro e non sempre aggiornati, pertanto è necessario molto tempo per risalire ai dati richiesti.

IT Glue è la piattaforma cloud che permette ai fornitori di servizi IT di documentare ogni aspetto delle reti dei propri clienti: computer, server, stampanti, apparati di rete, mobile, asset, password, domini, certificati SSL, software, scadenze e procedure, consentendo così di risparmiare tempo e denaro e di erogare un miglior servizio di assistenza.

La soluzione risolve il problema della gestione della documentazione grazie alla capacità di recuperare automaticamente le informazioni dalla rete e dai dispositivi mettendo a disposizione di tutti i tecnici una risorsa centrale, standardizzata, sincronizzata e sempre aggiornata. Quando occorre, la documentazione può inoltre essere condivisa con il cliente, mantenendo il controllo su chi può consultare e modificare i dati.

Nuove funzionalità e avanzamenti di prodotto

IT Glue dispone di una serie di novità interessanti, di cui quattro meritano particolare attenzione:

– Office Cloud Editor, la principale nuova opzione che consente la modifica online, in tempo reale, dei documenti Microsoft Office direttamente all’interno di IT Glue. Si tratta di una funzionalità premium disponibile per tutti i partner IT Glue Enterprise, frutto della partnership diretta tra IT Glue e Microsoft Cloud Storage.

– Vault, funzionalità in versione limitata che introduce l’host-proof hosting nel profilo di sicurezza IT Glue. Vault consente agli utenti di IT Glue di decrittografare le password esclusivamente a livello di endpoint con una passphrase specifica dell’utente, fornendo un eccezionale ulteriore livello di sicurezza per password altamente sensibili.

– Rotazione automatica della password, con cui rafforzare ulteriormente la sicurezza, potenziata dall’integrazione con Quickpass. Non solo aumenta la sicurezza mantenendo aggiornate le password, ma consente anche ai tecnici IT di aggiornare manualmente le password di Active Directory. Questa nuova integrazione avanzata con Quickpass consente agli MSP di eseguire l’impostazione e non pensarci più, sapendo di poter fare riferimento ad IT Glue in qualsiasi momento per le password di Active Directory più aggiornate.

– Network Glue. I campi New Port e Connected To sono stati aggiunti nella documentazione di configurazione di IT Glue, che verranno entrambi popolati da un pull automatico di dati da Network Glue. Questi nuovi campi mostreranno a quale porta è connesso un determinato dispositivo e quali dispositivi sono collegati a un’interfaccia specifica, offrendo agli MSP una maggiore visibilità sulla struttura delle reti dei propri clienti

“IT Glue è la soluzione ideale per centralizzare e organizzare in maniera automatizzata tutta la documentazione di un’azienda aumentandone così l’efficienza della propria organizzazione. Specialmente in un periodo di particolare pressione come quello che stiamo vivendo, si tratta di una soluzione concreta e affidabile in grado realmente di fare la differenza per chi fornisce servizi IT gestiti” ha commentato Claudio Panerai, Chief Portfolio Officer di Achab.