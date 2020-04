Nuovo tablet rugged per Getac

Il nuovo tablet rugged A140G2 di Getac unisce potenza di calcolo all’avanguardia e design leggero, massima affidabilità e prestazioni professionali

Getac lancia il nuovo tablet rugged A140 G2. Il dispositivo consolida la comprovata esperienza basata sull’apprezzato A140 G1 di Getac, mettendo a disposizione dei professionisti che operano in diversi settori, un tablet potente ma versatile, che eccelle in ambienti di lavoro esigenti.

Il tablet A140 G2 garantisce una straordinaria potenza di elaborazione e reattività senza calo delle prestazioni, anche quando vengono utilizzate molteplici applicazioni simultaneamente. Unità grafica integrate UHD e un ampio display Lumibond 2.0 da 14’’, il più grande all’interno della gamma di tablet Getac, consentono di visualizzare tutte le informazioni in maniera dettagliata su un unico schermo, senza necessità di scorrimento. Il tablet A140 G2 è certificato MIL-STD810H e IP65, ciò significa che resiste a cadute fino a 1,2 metri, nonchè a urti, vibrazioni, polvere, liquidi e altro ancora. Inoltre, quando è necessario, resta pienamente operativo a temperature da -29°C a 63 °C.

La tecnologia rugged su cui fare affidamento in caso di emergenza

Tecnologia rugged abbinata alla connettività 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth e la potenza di elaborazione leader di settore, rende il tablet A140 G2 particolarmente indicato come terminale di dati mobili (MDT) per i professionisti dei servizi di emergenza. Per esempio, i vigili del fuoco possono inviare o ricevere le informazioni sui rischi specifici del sito (SSR), verificare i piani di intervento ed eseguire il controllo dei dati chimici direttamente dalla scena dell’incidente, così da incrementare la propria conoscenza sulla situazione reale e aumentare la sicurezza di tutto il team. L’ampio display touchscreen può essere utilizzato sotto la pioggia e indossando dei guanti, garantendo un perfetto funzionamento in scenari di emergenza difficili.

Supporto alla realizzazione della trasformazione digitale in Produzione

Se molte aziende di Produzione leader nel mondo si affidano già al Getac A140G1 per digitalizzare i propri processi produttivi, l’A140 G2 rimane la scelta naturale per coloro il cui obiettivo è utilizzare tecnologie digitali per le proprie operazioni, senza interrruzioni. Con potenza di elaborazione e funzionalità avanzate, form factor leggero anche se rugged, consente ai professionisti di svolgere facilmente attività complesse in tutti gli impianti, aumentando sia la singola produttività che l’efficienza operativa complessiva.

Getac crede nella progettazione di prodotti e soluzioni che lavorano duramente , proprio come fanno i suoi clienti. A140 G2 incorpora tecnologie informatiche innovative, con il risultato di avere un tablet estremamente capace ma versatile, idoneo ad affrontare sfide e situazioni, non importa quanto siano grandi o piccole.

Il tablet A140 G2 viene fornito con la garanzia triennale “Bumper to Bumper”, che copre i danni accidentali, permettendo ai professionisti di operare in sicurezza e in tutta tranquillità. L’A140 G2 è parte del programma Getac Select ™, che combina dispositivi rugged software, accessori e servizi professionali accuratamente selezionati e preconfigurati in una gamma di soluzioni specialistiche, ottimizzate in base alle esigenze di singole applicazioni e gruppi di utenti specifici in vari settori. Ogni soluzione specifica di settore, attinge ai feedback dei clienti e alla approfondita esperienza di Getac nel settore, per creare combinazioni particolarmente vantaggiose di prodotti e servizi, altrimenti difficili da trovare in una singola offerta.