La nuova Hitachi Virtual Storage Platform riduce i costi di archiviazione e semplifica la gestione dell’infrastruttura dati per le pmi

Hitachi Vantara, una consociata interamente controllata di Hitachi, ha lanciato Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) E990, la nuova piattaforma di storage per le imprese clienti di medie dimensioni.

Le applicazioni aziendali ad alte prestazioni e a bassa latenza del modello E990 e le soluzioni di deduplicazione dei dati leader del settore garantiscono una riduzione dei costi di storage. Il potente software di gestione basato sull’intelligenza artificiale (AI) Hitachi Ops Center semplifica notevolmente anche il provisioning dello storage per le applicazioni di AI, machine learning (ML) e containerizzate. L’E990 con Hitachi Ops Center fornisce un’opzione NVMe all-flash per la gamma di Hitachi Vantara per le medie imprese, che si aggiunge ad un amplio portafoglio di potenti soluzioni infrastrutturali che offrono le migliori prestazioni della categoria e includono la garanzia di disponibilità dei dati al 100%, firmata Hitachi, per le aziende di tutte le dimensioni.

Hitachi Vantara ha inoltre presentato EverFlex, un programma che offre opzioni di acquisizione semplici, elastiche e complete per E990 e l’intero portafoglio Hitachi Vantara. EverFlex aggiunge modelli di prezzo basati sul consumo che vanno dai prezzi di base delle utility, ai servizi personalizzati basati sui risultati, allo Storage-as-a-Service. Questo consentirà di allineare la spesa IT in base all’effettivo utilizzo aziendale delle medie imprese, di ridurre i costi in maniera efficace, evitare gli sprechi ed eliminare le interruzioni.