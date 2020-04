MSI Prestige: il nuovo laptop si tinge di rosa

MSI rende disponibile in Italia il laptop Prestige 14 Pink Rose, un portatile che strizza l’occhio al pubblico femminile e a chi ama distinguersi con eleganza

E’ disponibile da oggi anche in Italia, MSI Prestige 14 Pink Rose strizza l’occhio al pubblico femminile e a chi ama distinguersi con classe. Questo nuova proposta firmata MSI va ad affiancare la versione White e la più classica Carbon Grey, completando così la linea Prestige 14.

I laptop della linea Prestige 14, nelle sue tre varianti di colori, sono ideali per lavorare e per divertirsi a casa e in mobilità. Realizzati con uno speciale chassis in alluminio ultra-light, che li rende davvero leggeri (1,29 Kg) e dotati di una batteria in grado di assicurare fino a 10 ore di autonomia, sono perfetti per essere portati sempre con sé ed essere pronti a lavorare in ogni situazione.

Equipaggiati con processori di Intel Core i7 di 10a generazione, SSD da 512 GB, 16GB di RAM e display FHD da 14 pollici, questi eleganti laptop si trovano a proprio agio con tutte le più diffuse app per la produttività e per l’intrattenimento.