Piattaforme di collaborazione: HP annuncia BeOnline

Attiva anche in Italia, BeOnline nasce per aiutare gli insegnanti a connettersi con i loro studenti attraverso le piattaforme di collaborazione

HP ha annunciato di aver intrapreso una serie di iniziative a livello globale a favore del mondo Education.

Tra quelle promosse a livello locale, segnaliamo il progetto BeOnline, un’iniziativa educativa lanciata in Italia, Francia, Spagna, Medio Oriente, Turchia e Africa, per supportare l’apprendimento a distanza.

Sulla medesima falsa riga, le iniziative Print, Play & Learn ma anche HP Refresh, mettono a disposizione di milioni di utenti risorse online gratuite per l’apprendimento da remoto.

Il tutto fornendo contenuti educativi messi a punto da importanti aziende scientifiche, case editrici e media per raggiungere gli studenti anche in zone geografiche scarsamente servite.

Sempre per rispondere all’emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus, HP ha annunciato una serie di donazioni, partnership e nuovi programmi di apprendimento on demand ma anche un aiuto concreto per fornire in modo rapido dispositivi di apprendimento da remoto per gli studenti che ne hanno bisogno.