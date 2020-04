VoipVoice organizza i Web Edition VoipDays 2020

VoipVoice ha pensato a quattro incontri on line per restare vicini, anche se distanti, per connetterci al futuro

VoipVoice invita la sua Community alla Web Edition dei VoipDays 2020, quattro appuntamenti on line per parlare dei nuovi servizi voce e connettività che permettono di lavorare ovunque.

Si parlerà di VoIP, Smart Working, Digital Divide e di tutte le novità del 2020.

“In poco più di un mese tutto il Paese ha vissuto un cambiamento drastico delle proprie abitudini. Ma si arrende solo chi non si adatta al cambiamento! La Web Edition dei VoipDays è la nostra risposta alla forte domanda delle aziende di innovazione digitale” spiega Simone Terreni, Managing Director di VoipVoice.

Gli appuntamenti on line sono quattro, divisi per area regionale, in modo da interfacciarsi direttamente con la community e i referenti del territorio. L’incontro non è solo aperto ai partner di VoipVoice, ma anche a tutti quei System Integrator, Installatori, aziende di informatica e professionisti della telefonia VoIP che vogliono avere maggiori informazioni sul VoIP.

“In tempi rapidissimi quasi la totalità delle imprese italiane ha adottato soluzioni di smart working e sono ormai un’abitudine le dirette social, le videochiamate, l’educazione a distanza, i web meeting, i webinar – aggiunge Terreni –. La risposta del tessuto imprenditoriale non è stata omogenea, per qualcuno non è stato un problema adattarsi alla situazione, ma per altri, anche molti, è stato necessario un supporto ulteriore. Noi, come operatori di tecnologia abbiamo la responsabilità di aiutare chi è rimasto indietro. Adottare la tecnologia VoIP e le connettività ultrabroadband è sicuramente utile per migliorare l’efficacia e la produttività aziendale.”

Se vuoi conoscere di più sulle opportunità del VoIP e su VoipVoice, consulta l’agenda e iscriviti!

29 Aprile – VoipDay Sud Italia e Isole – Web Edition ISCRIVITI

13 Maggio – VoipDay Centro Italia – Web Edition ISCRIVITI

28 Maggio – VoipDay Nord Est Italia – Web Edition ISCRIVITI

09 Giugno – VoipDay Nord Ovest Italia – Web Edition ISCRIVITI