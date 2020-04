Il Contact Center di Vocalcom reiventa l’esperienza clienti

Disponibile su Cloud e On-Premise, Vocalcom Hermes360 è dotata di un’interfaccia di ultima generazione, che offre una gestione unificata a 360° su tutti i canali e l’integrazione con gli strumenti di intelligenza artificiale per una relazione ottimale con il cliente

Vocalcom, specialista mondiale nella customer experience e nelle soluzioni per contact center, presenta la nuova soluzione Vocalcom Hermes360. Intuitiva, omnicanale e AI-ready, Vocalcom Hermes360 consente ai contact center di migliorare sia l’esperienza dell’agente, che la soddisfazione del cliente, ovunque si trovino e qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato e scelto.

La crisi dovuta al COVID-19 ha profondamente modificato i parametri di riferimento delle aziende ed il rapporto fra i marchi e i loro clienti. Tutte le organizzazioni hanno dovuto ripensare al loro modello di relazione ed esperienza con i clienti, con un’accelerazione della digitalizzazione del percorso cliente, l’adozione di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, e l’aumento dell’uso dei social network da parte dei clienti per comunicare con le marche. Questa crisi senza precedenti ha rafforzato il ruolo dei contact center nella gestione delle relazioni con i clienti in modo unificato su tutti i canali di comunicazione, consentendo agli agenti di lavorare facilmente a distanza. Tendenze che continueranno ad essere radicate nel tempo.

Di conseguenza, le aziende hanno bisogno di strumenti intuitivi e flessibili per la gestione delle relazioni con i clienti, in modo tale da potersi adattare efficacemente a queste nuove modalità di comunicazione, affrontando cosi al contempo le sfide della digitalizzazione e del telelavoro di oggi.

“L’esperienza e relazione cliente è sempre stata un aspetto chiave del business. Tuttavia, la situazione attuale legata al Covid-19 , sta accelerando le tendenze esistenti e costringe le aziende ad interagire con i propri clienti in modo agile e omnicanale”, spiega Carlo Costanzia, Amministratore Delegato di Vocalcom. “In Vocalcom, mettiamo la nostra esperienza tecnologica e il nostro know-how al servizio dei nostri clienti per aiutarli ad affrontare queste sfide. La soluzione Vocalcom Hermes360 è stata progettata e pensata al fine di offrire un reale valore aggiunto alle aziende che vogliono facilitare il lavoro dei loro agenti e utilizzare le più recenti tecnologie per fornire un’esperienza ottimale ai loro clienti, indipendentemente dal canale di comunicazione”.

Una soluzione Cloud, disponibile anche in versione on-premise per adattarsi alle esigenze di tutte le aziende.

Secondo Gartner, entro il 2022 il 50% dei contact center adotterà il modello di contact center “as a service” (CCaaS). Per rispondere a questa evoluzione, Vocalcom Hermes360 è disponibile in versione Cloud su Amazon Web Services (AWS) e risponde alle esigenze odierne di metodi di lavoro agili, con flessibilità e scalabilità delle risorse. La nuova soluzione Vocalcom è disponibile anche in versione “on-premise” per coprire tutte le esigenze del mercato e adattarsi a tutti i vincoli operativi, finanziari o tecnologici.

Una soluzione progettata interamente per ottimizzare le relazioni con i clienti

Dotato di un’interfaccia intuitiva di ultima generazione, Vocalcom Hermes360 offre agli agenti un accesso diretto e facile a tutte le informazioni sui vari clienti e al resoconto a 360° del loro percorso. Gli agenti guadagnano in agilità con meno clic disponendo di maggior tempo per fornire la migliore risposta e soluzione ad ogni cliente.

Grazie a Vocalcom Hermes360, le relazioni con i clienti diventano veramente omnicanali attraverso una gestione unificata su tutti i vari media: Telefono, SMS, E-mail, Chat ed un numero illimitato di social network – Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Telegram, WeChat ecc. I marchi possono comunicare in tal modo con i loro clienti qualsiasi sia il loro canale preferito.

La soluzione Vocalcom Hermes360 è “AI-ready” e si integra facilmente con le migliori tecnologie di intelligenza artificiale: chatbot, voicebot o tecnologie di Smart Pairing (accoppiamento intelligente), al fine di ridurne i costi, assorbirne i picchi di domanda, e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Offrire una tecnologia collaudata in entrata e in uscita

Vocalcom Hermes360 usufruisce dell’esperienza storica di Vocalcom nel settore dei contact center. La soluzione ha una grande flessibilità nella gestione di script e campagne in tempo reale, di un IVR (interactive voice server) che può essere modificato in modo indipendente per adattarsi all’attualità, e di un potente dialer predittivo per aumentare il numero di contatti positivi.