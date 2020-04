I webinar di maggio di Socomec saranno incentrati sulle problematiche delle reti IT e sul dimensionamento delle protezioni da abbinare agli UPS

Mercoledì 6 maggio e 13 maggio appuntamento con due nuovi webinar SOCOMEC: il 6 maggio si parlerà di soluzioni per la protezione degli impianti IT e per il monitoraggio energetico, il 13 maggio del comportamento degli UPS in sovraccarico e in cortocircuito e di selettività e dimensionamento delle protezioni.

Nel corso del primo webinar di Socomec (per iscriversi cliccare qui), che si svolgerà mercoledì 6 maggio dalle ore 11 alle ore 12, saranno affrontate le principali problematiche delle reti IT che influenzano i dispositivi di protezione e verrà proposta una soluzione in grado di superare queste difficoltà integrando in un unico prodotto sia la funzione di protezione che di monitoraggio dei parametri energetici.

Il secondo webinar di Socomec (per iscriversi cliccare qui), in programma mercoledì 13 maggio dalle ore 11 alle ore 12, sarà invece dedicato ad un argomento specifico molto sentito oggi da chi progetta: il dimensionamento delle protezioni da abbinare ad un UPS. Verranno affrontate le principali problematiche a cui bisogna prestare attenzione in fase di progettazione e quali sono i fattori di cui tenere conto al fine di dimensionare correttamente i sistemi di protezione posti a monte e a valle degli UPS.

Sul sito di Socomec sono disponibili i link per rivedere i tre webinar precedenti dedicati alla sicurezza dei pazienti e del personale nei locali ad uso medico.