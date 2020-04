Tra i trend maggiormente in risalto vi è l’introduzione dell’intelligenza artificiale e del pagamento con le criptovalute

Negli ultimi anni sono parecchi i settori che hanno subito uno sprint ed una tendenza di crescita incredibile, dovuta alla trasformazione del mondo in generale e di conseguenza al modo di adeguarsi della nostra società. In sostanza, sono tantissimi i campi nei quali si è verificato un vero e proprio boom per quel che riguarda l’online.

Tra questi spicca di sicuro il settore di gaming e gaming: è pratica ormai diffusa, molto più come rispetto al frequentare le classiche sale giochi o centri scommesse, trascorrere del tempo su piattaforme di casino online soldi veri. Ma questi siti sono tutti uguali oppure continuano ad evolversi e presentare novità negli anni? Certamente la seconda opzione. Vediamo allora quali sono le nuove tendenze dei casino online nel 2020.

Intelligenza sempre più avanzata

Cominciamo con gli aspetti prettamente connessi alla qualità dei servizi offerti: questo aspetto riguarda prettamente il gaming relativo ai classici videogames, e dunque meno il settore delle scommesse. Il gioco online deve infatti essere diversificato in questi due fondamentali settori, tanto importanti e caratterizzati quanto differenti tra loro: da una parte i casinò virtuali, dall’altra i giochi effettivi, insomma gli eredi di quelli un tempo supportati dalle console.

Per questa seconda categoria sono dunque stati compiuti passi avanti innegabili e determinanti dal punto di vista della realtà virtuale: questa è stata migliorata in ogni suo aspetto e in molti casi addirittura implementata là dove in precedenza non era presente. L’utilizzo dei visori contribuisce a rendere l’esperienza assolutamente immersiva e realistica per i vari gamers, che proveranno emozioni impossibili da scordare grazie a questo tipo di strumenti.

Ma non soltanto, perché l’interfaccia digitale con la quale andiamo a confrontarci ogni volta che giochiamo online – intesa nella sua complessità e totalità – sta dimostrando di essere migliorata costantemente anche sotto un altro punto di vista: quello dell’intelligenza, sempre più sviluppata e sorprendente. Grazie alle ultime novità ed opportunità infatti i casinò digitali riescono ormai a conoscere in qualche modo l’utente con cui si stanno interfacciando ed a prevedere i suoi comportamenti.

Queste nuove implementazioni sono alla base di alcune specifiche scelte di marketing, poiché conoscendo anche in linea generale il profilo degli utenti queste piattaforme possono arrivare anche ad offrire prodotti e servizi sempre più personalizzati per ogni singolo e specifico giocatore. Anche in questo campo perciò si tratta di una forma di immersività e di comfort sempre in crescendo donato agli utenti.

Le criptovalute ed i social

Passiamo adesso ad un’altra serie di migliorie apportate, o comunque di novità molto interessanti. Sicuramente un elemento distintivo di questo 2020 è rappresentato da un’integrazione sempre maggiore con i social network: la presenza dei giocatori sui social è infatti determinante per una serie di fattori, ed è quindi scontato che tutte le piattaforme propongano agli utenti di espandere la propria presenza anche in quel campo. Dall’altra parte, i social sono anche un metodo molto valido per reclutare nuovi gamers.

Infine, un capitolo fondamentale lo occupano i metodi di pagamento: un elemento di essenziale importanza per tutti coloro che frequentano in maniera abbastanza continuativa i casinò online o anche i giochi che richiedono alcune spese. Una soluzione che era stata proposta era quella rappresentata dalle criptovalute.

Tuttavia, questa non ha preso piede in maniera determinante come ci si sarebbe aspettati in questo inizio di nuovo anno, e dunque nei prossimi mesi si sta considerando la possibilità di migliorare i metodi di pagamento e prelievi disponibili direttamente sul dispositivo mobile, considerando anche il fatto che proprio questi ultimi sono senza ombra di dubbio i supporti più utilizzati dagli utenti in tutto il mondo.