Panasonic dà appuntamento ad un evento virtuale nel quale di discuterà sui più recenti trend del mercato Broadcast & ProAV e si presenteranno le ultime novità di Panasonic in questo settore

Panasonic vi invita a partecipare ad un evento virtuale dedicato ai professionisti del settore Broadcast & ProAV, che si terrà mercoledì 6 maggio alle ore 17, per illustrare la sua visione riguardo al futuro della produzione video (per iscriversi cliccare qui).

Durante questa trasmissione – organizzata a seguito della cancellazione dell’edizione di NAB 2020 – verranno esaminati gli ultimi trend del mercato Broadcast e saranno presentati al pubblico i nuovi prodotti e le nuove tecnologie Panasonic sviluppate per supportare i clienti ad operare nella produzione video al meglio nel presente e ad essere pronti per il futuro.

All’interno di questa esperienza virtuale, clienti, partner, giornalisti e analisti del settore saranno in grado di:

ascoltare un dibattito sui trend e le sfide che riguardano la produzione live, quella remota e quella delle news;

ricevere informazioni sulle ultime novità Panasonic e sulle soluzioni proposte dall’azienda per affrontare queste sfide;

partecipare ad una sessione di Q&A con gli esperti Panasonic.

“Come conseguenza del crescente bisogno di maggiore qualità dei contenuti video per lo streaming, i team di produzione sono alla ricerca di nuove modalità per trasmettere in maniera flessibile e con costi più contenuti”, commenta André Meterian, Direttore Professional Video Systems Business Unit EMEA. “Unitevi a noi, vi spiegheremo come affrontare queste sfide utilizzando i nuovi prodotti e le ultime tecnologie che Panasonic presenterà durante questo evento”.

La divisione Panasonic Broadcast & ProAV ha lanciato inoltre, la sua nuova Technology Experience Zone, un’area dedicata alla condivisione di competenze specifiche e agli approfondimenti su prodotti e tecnologie, per ottenere sempre migliori risultati nella gestione e la trasmissione di contenuti video e nella ottimizzazione dei flussi di lavoro per la produzione video, aiutando così a modificare questo mercato sia dal punto di vista operativo che economico.