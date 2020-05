SmartTemperature di Checkpoint rende il retail un luogo più sicuro

Il nuovo SmartTemperature utilizza sensori AI per la misurazione della temperatura facciale, abbinati ad algoritmi di analisi intelligenti

Checkpoint Systems ha lanciato sul mercato SmartTemperature, la soluzione che permette di inviare in tempo reale e con precisione estrema degli allarmi quando vengono rilevate temperature corporee elevate.

SmartTemperature, infatti, utilizza sensori AI per la misurazione della temperatura facciale, abbinati ad algoritmi di analisi intelligenti, per valutare rapidamente se un individuo ha la febbre, da 4 metri di distanza.

Tramite il monitoraggio rapido delle temperature allargato a un massimo di 10 persone alla volta e con una precisione fino a -/+ 0,3°C, la soluzione rileva la temperatura del volto dell’individuo aiutando a ridurre al minimo i falsi allarmi.

Il sistema emette un allarme audiovisivo nel momento in cui rileva temperature alte e trasmette il dato agli addetti su tablet o desktop, abilitandoli a prendere quindi precise decisioni in tempo reale, ai fini di rafforzare le misure di sicurezza. Inoltre, se utilizzata in combinazione con la piattaforma cloud-based HALO di Checkpoint, SmartTemperature permette di accedere tramite cloud a dati utili a effettuare analisi avanzate sulle tendenze di acquisto nelle varie sedi, contribuendo a monitorare e a soddisfare anche le esigenze di conformità alle disposizioni governative in materia di prevenzione. Consente, inoltre, di modificare i limiti di soglia se necessario.

Come riferito in una nota ufficiale da Alberto Corradini, Business Unit Director Italy di Checkpoint Systems: «La pandemia COVID-19 ha cambiato il modo in cui viviamo, viaggiamo, facciamo acquisti. Molte aziende si stanno chiedendo quali pratiche possono mettere in atto per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e dei clienti. Sostenendo il loro impegno nel creare un luogo di lavoro e di shopping più sicuro, più pulito e più sano, la nostra nuova soluzione SmartTemperature fornisce agli utenti letture accurate e in tempo reale della temperatura del volto per identificare e ridurre i rischi e garantire un ambiente sicuro per tutti».