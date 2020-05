Snom e 3CX insieme nel segno della rivoluzione DECT

Snom ha annunciato che la sua nuova stazione base DECT Snom M900 è ora integrata nella soluzione UC di 3CX

Snom ha annunciato che la stazione base DECT Snom M900 è stata integrata con successo nella nuova release della piattaforma UC di 3CX, specialista nelle tecnologie VoIP per le telecomunicazioni aziendali.

Entrambe interessate a offrire alle organizzazioni più moderne la flessibilità delle comunicazioni e la telefonia in mobilità per consentire di telefonare in qualsiasi momento e praticamente ovunque negli edifici aziendali, idealmente anche in tutta sicurezza, con la massima efficienza e senza interruzioni, le due realtà continuano, infatti, a registrare un crescente numero di progetti che prevedono architetture DECT.

Con la sua stazione base DECT multicella M900 e terminali IP cordless DECT adeguati, Snom offre una soluzione efficiente per ambienti particolarmente estesi e articolati, come ospedali, siti industriali o magazzini, che rappresentano per le infrastrutture DECT una sfida in termini di portata del segnale in tutti i vani. Grazie al nuovo accordo, la realizzazione di infrastrutture VoIP/DECT complesse sarà ulteriormente semplificata con 3CX, non appena il produttore implementerà la stazione base DECT M900 nella nuova versione del suo centralino.

I plus della nuova partnership

La grande competenza di 3CX combinata ai prodotti innovativi di Snom consentirà alle due aziende di offrire soluzioni UC su misura per progetti in cui il DECT svolge un ruolo centrale.

Come riferito in una nota ufficiale da Mark Wiegleb, Head of Interop & Integration presso Snom Technology: «M900 è il prodotto ideale per installazioni complesse con oltre un migliaio di stazioni base, terminali e headset. Siamo quindi molto lieti che i clienti che condividiamo nell’ambito dell’hospitality, sanità, logistica o industria, ovvero che operano in ambienti molto articolati, possano beneficiare dell’ulteriore semplificazione dell’impiego della nostra stazione base DECT multicella con le soluzioni 3CX».

A sua volta, Stefan Walther, CEO di 3CX, ha fatto sapere che: «L’integrazione della stazione base DECT multicella M900 di Snom nella versione V16 della nostra piattaforma UC ci permette di offrire ai rivenditori e clienti che condividiamo una soluzione per le telecomunicazioni all’avanguardia che coniuga le migliori tecnologie UC con telefoni IP pluripremiati».