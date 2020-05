Epson: nuove entry level per le stampanti professionali di grande formato

Le nuove stampanti professionali di grande formato di Epson sono ideali per i professionisti che cercano affidabilità e risparmio sui costi e permettono di stampare in-house con grande precisione e alta qualità

Epson annuncia tre nuove stampanti professionali dalle funzionalità avanzate che ampliano la gamma di largo formato SureColor T: SC-T3405 (con stand da pavimento) e SC-T3405N (da scrivania), entrambe da 24 pollici (A1); e SureColor SC-T5405, una stampante da pavimento da 36 pollici (A0).

Per le nuove funzionalità Epson ha ascoltato attentamente il feedback dei clienti, così da renderle ancora più vicine alle effettive esigenze di chi quotidianamente utilizza i prodotti. Questi modelli SureColor estendono l’offerta di stampanti tecniche Epson per i fornitori di servizi professionali e sono ideali per la stampa di progetti CAD di alta qualità, disegni tecnici di architettura o ingegneria, documenti di ufficio, manifesti ad alta visibilità per organizzatori di eventi o signage per punti di acquisto (POP).

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, spiega: “Ascoltiamo attentamente sia i nostri clienti sia quello che ci dicono le ricerche di mercato e questo ci ha permesso di individuare i modi per rispondere meglio a richieste e necessità. L’esigenza di stampare in modo esatto, preciso, affidabile e con molti dettagli è fondamentale per tecnici, architetti o chiunque utilizzi carte topografiche, studi su scala territoriale o inerenti alla gestione delle città. Le nuove stampanti sono perfette anche per la produzione di poster di alta qualità, per le scuole, per i rivenditori o per comunicazioni pubblicitarie ad alta visibilità”.

Grazie alla tecnologia della testina di stampa Epson PrecisionCore questi tre modelli SureColor T offrono prestazioni elevate, consentendo inoltre di stampare in modalità wireless da tablet e smartphone, ma anche da altre stampanti.

SureColor SC-T3405, SC-T3405N e SC-T5405, già disponibili in Italia, sono progettate per proteggere le stampe dalla polvere e dallo sporco e, grazie ai costi totali di gestione (TCO) migliorati e più bassi, si adattano perfettamente agli ambienti di lavoro professionali.

Ulteriori miglioramenti per aumentare la produttività includono:

– cartucce di inchiostro ad alta capacità (110 ml, 350 ml e nel nuovo formato da 700 ml) con inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 a 4 colori, resistenti alle macchie e all’acqua;

– velocità di stampa rapida con la nuova modalità Draft: A1 in soli 24 secondi;

– ampliamento del flusso di lavoro: collegando questa stampante a un multifunzione da ufficio è possibile stampare ingrandimenti delle pagine;

– Software Epson Print Automate: facilita la stampa dei PDF.

SureColor SC-T3405(N) e SC-T5405: principali caratteristiche

– facilità di utilizzo: anche lontano dalla scrivania, una suite di app intuitive e funzionalità di facile utilizzo consentono di stampare senza problemi;

– flusso di lavoro: si integrano perfettamente nel flusso di lavoro esistente e nel parco stampanti;

– stampa senza bordi: stampa al vivo, senza margini, disponibile quando selezionata (solo con rotolo);

– affidabilità: persino gli utenti occasionali possono aspettarsi una qualità di stampa costante; l’esclusiva tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology) aiuta a prevenire gli errori di stampa monitorando costantemente eventuali blocchi;

– 4 inchiostri colore a pigmenti: tutte le stampe sono idrorepellenti e resistenti alle sbavature, con neri profondi e linee nitide e dense;

– supporto per rotoli: da 2″ e 3″;

– produttività: supporta rotoli fino a un diametro massimo di 170 mm;

– touch-screen da 4,3″: facile da usare, anche lontano dalla scrivania;

– rapidità e semplicità: impostazione, avvio e velocità di stampa;

– stampa direttamente da USB.