ProStream 1000: due miliardi di pagine, 30 installazioni. Un’unica potente soluzione

Canon ProStream è in grado di rispondere alla necessità di qualità dei clienti, soddisfacendo al tempo stesso l’esigenza di elevati volumi di produttività

I clienti Canon hanno stampato l’equivalente di oltre due miliardi di pagine in formato A4 (o un miliardo di pagine duplex A4) con la soluzione di stampa a getto d’inchiostro a modulo continuo ProStream 1000. Per intenderci, l’equivalente di 12,8 milioni di copie del libro “Harry Potter e la pietra filosofale”.

Sin dalla sua prima installazione nel novembre 2017, Canon ProStream 1000 ha riscosso successo sul mercato, presentandosi come la soluzione più adatta per una vasta gamma di applicazioni, come premium direct mail e applicazioni in ambito graphic arts tra cui libri, riviste e calendari. La soluzione ha superato il traguardo di 30 installazioni in tutto il mondo, assicurando ai clienti Canon massima velocità di produzione ed efficienza.

Apprezzato per la sua affidabilità e l’elevata produttività, il sistema ProStream consente ai clienti di migrare i più importanti lavori di stampa dall’offset al getto d’inchiostro senza tuttavia comprometterne la qualità, aumentando l’efficienza dell’intera catena del valore e sfruttando tutte le potenzialità creative offerte dalla stampa con dati variabili all’interno di campagne marketing multicanale.

Il cliente europeo, Frank Ehrhorn, Direttore vendite presso Eversfrank Group racconta:

“Grazie a questo sistema di stampa digitale siamo perfettamente in grado di offrire ai nostri clienti risultati personalizzati in tempi brevi. Le elevate prestazioni, la qualità paragonabile a quella offerta dall’offset e il vantaggio della personalizzazione su grandi volumi, consentono al nostro business di continuare a crescere. Il sistema ProStream 1000 e il supporto di Canon nell’integrazione dei flussi di lavoro digitali per dati variabili, ci ha permesso di avviare un nuovo capitolo relativo ai servizi offerti e di aprire nuove opportunità di business per i nostri clienti su vasta scala industriale.”

In risposta ai feedback ricevuti dai clienti, lo scorso anno Canon ha introdotto nuove migliorie nel sistema ProStream accrescendo ulteriormente qualità e affidabilità che da sempre contraddistinguono queste soluzioni. Gli aggiornamenti ora consentono di stampare su supporti fino a 300gsm per copertine di libri e riviste, oltre a cartoline fino a 250gsm a velocità nominale.

Peter Wolff, Vice President Production Printing Products (PPP), divisione EMEA Commercial Printing, Canon Europe, afferma con orgoglio: “Nel 2017 ProStream 1000 ha innalzato l’asticella per quel che riguarda la qualità di stampa a getto d’inchiostro, mettendola in competizione diretta con la stampa offset. ProStream è in grado di rispondere alla necessità di qualità dei nostri clienti, soddisfacendo al tempo stesso l’esigenza di elevati volumi di produttività. Sappiamo bene che investire in una soluzione di stampa digitale a modulo continuo rappresenta un investimento importante per qualsiasi realtà aziendale. Produttività e affidabilità sono fondamentali per le decisioni di acquisto dei nostri clienti, ma lo sono altrettanto fiducia, supporto, competenza e consulenza aziendale. Ecco perché, con Canon non si sceglie solo una tecnologia, ma anche un partner che investe nel successo delle aziende di stampa.”