SINORA sostiene la ripartenza del Paese

SINORA ha creato un pacchetto di soluzioni tecnologiche pronte all’uso per tutte le realtà che devono ripartire in sicurezza, velocemente

SINORA, punto di riferimento della system integration nel mondo delle comunicazioni mission-critical e dell’emergenza, ha composto un kit di soluzioni tecnologiche che va a risolvere tre tipi di esigenze: organizzazione e controllo, facility operations, coordinamento e comunicazione.

Premesso che l’emergenza coronavirus ci riporterà alla normalità nel lungo periodo, le conseguenze di questa situazione saranno da gestire per diverso tempo e sarà necessario adottare accorgimenti e misure di sicurezza importanti e soprattutto affidabili. Le soluzioni proposte da SINORA assicurano l’attività lavorativa dei dipendenti e degli addetti ai lavori a 360°, spaziando da termocamere per la rilevazione termica, a soluzioni per l’osservazione della distanza tra persone, a dispositivi uomo solo e uomo a terra, nonché per la localizzazione indoor di persone e veicoli, e molto altro, il tutto offerto da un unico system integrator come SINORA, capace di intervenire in tempi celeri (sia a livello progettuale che di esecuzione) perché abituato a operare da 30 anni in situazioni di emergenza.

“Vogliamo proporci a imprese e PA in questo momento così sfidante con tutte le nostre migliori soluzioni tecnologiche e la nostra esperienza, per aiutare il Paese a ripartire” spiega Fabio Cadonici, Direttore Commerciale di SINORA. “La forza di un system integrator come SINORA sta non solo nella conoscenza tecnica dei prodotti che abbiamo selezionato con cura sul mercato, ma anche nelle capacità di progettazione e nella rapidità di esecuzione, che ci caratterizzano per aver da sempre operato in mercati mission-critical e per realtà dove il pronto intervento è di vitale importanza. Con i kit di prodotti e soluzioni che andiamo a proporre, contiamo di offrire una risposta completa, implementabile velocemente, per garantire alla imprese di essere subito pronte per questa Fase 2 e per il futuro.”

Di seguito la proposta di SINORA per i vari ambiti applicativi

Organizzazione e controllo

Le soluzioni di people counting consentono di avere sotto controllo il numero di persone all’interno di una struttura produttiva o commerciale e allertare il personale in caso di eccessivo affollamento. I dispositivi video proposti da SINORA per il riconoscimento della temperatura corporea, sono dotati di Face Detection in grado di rilevare il volto nella scena misurandone la temperatura in real time, così da velocizzare e non congestionare l’ingresso in azienda o in locali pubblici. In automatico, la termo-camera attiva l’apertura dei tornelli e delle porte automatiche o allerta l’operatore addetto al controllo ingressi.

Ma la sicurezza va garantita anche al personale nei confronti di utenti insofferenti: operatori di front-desk potrebbero trovarsi a contatto con clienti “irruenti”. A tal fine, risultano indicate la Body Cam, telecamere indossabili, piccole e discrete, ma subito pronte con un semplice tocco a dare il via alla registrazione criptata.

Facility operations

Risalire a chi si è venuti in contatto in ambito di lavoro oggi è di importanza vitale. Attraverso soluzioni anonime è possibile gestire la localizzazione indoor e outdoor di persone e oggetti dotati di appositi dispositivi e gestire un alert di prossimità.

La gamma estesa di radio Motorola Solutions offre poi la possibilità di comunicazione e localizzazione tramite radio ricetrasmittenti: con il supporto di beacon installati presso i locali dell’edificio, si identifica il passaggio dell’utente dotato di radio attraverso varchi o stanze.

Oppure, beacon indossabili avvertiranno con un avviso acustico della radio il superamento della distanza di sicurezza tra individui. Attraverso software di localizzazione indoor, UniqueSWAP o TRBOnet, è possibile consultare in real time o attraverso lo storico dei log registrati i percorsi e gli incontri della radio in uso dall’operatore.

SINORA offre anche soluzioni Push-to-Talk over Cellular (PoC) dell’ecosistema WAVE di Motorola Solutions, integrate alle centrali operative UniqueSWAP e TRBOnet per un’immediata configurazione di una rete radio attraverso rete telefonica mobile.

Con TRION, sistema di localizzazione Real Time indoor e outdoor, è anche possibile la localizzazione indoor di carrelli mobili in tempo reale, con una precisione definita al centimetro.

Per rendere più efficiente la comunicazione in luoghi di accesso pubblico, dove gli operatori sono distanzati dai clienti con barriere divisorie, SINORA offre le soluzioni interfoniche di Commend con uso a mani libere, che possono essere connesse alle radio ricetrasmittenti di Motorola Solutions.

Coordinare e comunicare

Attraverso soluzioni in Cloud, è possibile creare un sistema di allertamento del personale per gestire attività ordinarie e straordinarie, evitando il contatto fisico: dalla centrale operativa, installabile in meno di 48 ore, è possibile allertare i dipendenti tramite email, SMS, pannelli a messaggio variabile, o app scaricabile sullo smartphone.

Soluzioni di man-down e alone-worker consentono di monitorare lo stato degli addetti a servizi critici, in questo periodo in cui il mantenimento della distanza è ancora più rigoroso.

La funzione di Alone-Worker consente di gestire priodicamente un avviso di “buona salute” dell’operatore e l’utente in questione dovrà solo premere un tasto per inviare la risposta al software della sala operativa, SinoraSWAP.

Ma Sinora offre anche le competenze e le soluzioni per estendere la copertura dei tradizionali provider per reti GSM, GPRS, UMTS, 4G, LTE e copertura WIRELESS private. Ospedali, sedi distaccate, parcheggi sotterranei, ecc. possono essere serviti attraverso un’infrastruttura professionale dedicata progettata da SINORA.