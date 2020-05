fastERA si affida alla distribuzione IT di BB Tech Group

Obiettivo di fastERA: portare la soluzione OGICloud alle aziende europee e svizzere attraverso il canale dei rivenditori

Con l’obiettivo dichiarato di voler portare la soluzione OGICloud alle aziende europee e svizzere attraverso il canale dei rivenditori, fastERA ha siglato un accordo per la distribuzione della sua soluzione cloud per professionisti, studi e imprese tramite BB Tech Group.

L’accordo, già in fase operativa, punta tutti su alcuni elementi distintivi:

le competenze dei team, composte da professionalità esperte;

la richiesta particolarmente forte di soluzioni di private cloud da parte del mercato business in questo periodo “Covid-19”;

la disponibilità di una pronta risposta con OGICLoud, soluzione di private cloud sicuro, completo, personalizzabile.

Un’offerta ad hoc per i Next Generation Reseller

La qualità fastERA affidata all’esperienza di BB Tech Group mette a disposizione dei Next Generation Reseller soluzioni su misura per ogni azienda, garantite e supportate in tutti le fasi progettuali dai due partner.

Nello specifico, il primo passo di questo accordo vede la distribuzione di OGICloud, servizio prioritario per le aziende; tuttavia le divisioni di fastERA propongono una vasta gamma di soluzioni che andremo via via ad abbracciare nel tempo.

OGICloud è il servizio che fastEra definisce come il “vero” cloud, perché permette all’azienda di avere un’infrastruttura informatica su misura, in tempi ridotti, con un costo variabile in base all’effettivo utilizzo. La rete OGICloud prevede un supporto 24 ore su 24 per tutto l’anno ed è totalmente scalabile, può essere integrata anche con i dispositivi hardware e i software già presenti in azienda.

Grazie a OGICloud si può accedere al desktop e ai server in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e con qualsiasi device, in modo semplice e con la massima sicurezza. OGICloud, infatti, si appoggia all’architettura IT cloud “aCloud” di Sangfor Technologies, marchio già distribuito da BB Tech Group a livello nazionale, per erogare il proprio servizio di server virtuale.

Come riferito in una nota ufficiale da Diego Sampaoli, Amministratore Unico fastERA: «fastERA da sempre si pone l’obiettivo di ricercare, progettare e offrire alle aziende le migliori soluzioni tecnologiche in ambito cloud. Per questo siamo lieti di iniziare una nuova collaborazione che ci permetterà di diffondere le nostre soluzioni innovative e personalizzate dando la possibilità a BB Tech Group di proporre alla sua rete di dealer i nostri prodotti e servizi, diffondendo innovazione e creando nuove possibilità di business».

Per Giampaolo Bombo, AD BB Tech Group: «L’accordo con fastERA è particolarmente importante poiché si estende a tutt’Europa e alla Svizzera. Una vera sfida che accettiamo con entusiasmo, lavorare a livello europeo è uno dei nostri elementi distintivi».

BB Tech Group e fastERA stanno organizzando webinar per i rivenditori.

Per ogni informazione, approfondimento, richiesta specifica scrivere a sales@bbtechgroup.net