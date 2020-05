Cornice ultrasottile nei display per video wall Panasonic

La nuova serie di display VF2 sono caratterizzati da una cornice ultrasottile da 0,44 mm che li rende ideali per retail, spazi pubblici e sale di controllo

Panasonic ha annunciato la nuova gamma di display LCD per video wall della Serie VF2, in vendita in Europa a partire da questo mese di maggio.

I nuovi display VF2H e VF2 sono dotati di cornici ultrasottili e consentono configurazioni multi-schermo di alta qualità, ideali per utilizzi in ambito retail, negli spazi pubblici, nelle sale di controllo e nelle sale riunioni.

I display della Serie VF2 consentono di creare installazioni di digital signage di grande impatto e di grandi dimensioni in ambienti interni, offrendo immagini più nitide anche a distanza ravvicinata, un elemento fondamentale soprattutto per l’utilizzo all’interno di sale di controllo e sale riunioni, dove è fondamentale garantire un elevato livello di visibilità da qualsiasi angolo di visione. Se installati a parete, i nuovi display Panasonic offrono inoltre un’ampia scelta di connettività e una profondità contenuta. Grazie alle funzionalità Failover e Failback integrate, la Serie VF2 assicura un livello superiore di affidabilità dei display, progettati per un funzionamento continuo 24 ore su 24.

Immagini straordinarie in grande formato

I nuovi modelli della Serie VF2 sono caratterizzati da cornici ultrasottili di appena 0,88 mm bezel to bezel, dunque con una distanza tra schermi pressoché invisibile che consente la riproduzione di immagini di grande formato di straordinario impatto.

I due modelli D-LED LCD da 55’’ frameless offrono una luminosità variabile dai 700 cd/m2 (modello VH2H) ai 500 cd/m2 (modello VF2), per un elevato livello di qualità dell’immagine. Al fine di garantire una visibilità elevata da qualsiasi angolazione, le superfici di entrambi i pannelli IPS sono state progettate appositamente per eliminare i riflessi esterni, rendendo questi prodotti la soluzione ideale per applicazioni in sale di controllo o in spazi pubblici.

Ottimizzati per una qualità dell’immagine vivida e affidabile

Ogni display multiscreen è pre-calibrato per ridurre al minimo le differenze di colore e garantire una qualità dell’immagine sempre vivida, oltre a una facile configurazione 24/7. Grazie alla retroilluminazione, entrambi i display assicurano una regolazione automatica della luminosità e prestazioni ad alto contrasto con livelli di potenza ottimizzati, per un utilizzo più duraturo.

I display sono dotati di tecnologia DIGITAL LINK, che garantisce un processo di installazione e di configurazione semplice. Sviluppata sulla tecnologia HDBaseT, DIGITAL LINK supporta la trasmissione di segnali di controllo, video e audio su lunghe distanze ed è utilizzabile per il collegamento di diversi schermi tramite un cavo singolo – eliminando la necessità di splitter video e altri dispositivi di collegamento.

Se i segnali audio/video visualizzati vengono interrotti, il sistema passa immediatamente a segnali alternativi grazie alla funzionalità di Failover e Failback. Se i segnali principali vengono ripristinati, viene visualizzata l’immagine originale. Questo rende la serie adatta all’uso in sale di controllo e in altre applicazioni dove è essenziale garantire una riproduzione continua.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Florence Antony, European Marketing for Flat Panel Displays at Panasonic Visual System Solutions: «La serie VF2 combina un design all’avanguardia con l’affidabilità e la semplicità di installazione e configurazione, per fornire immagini di grande formato che lasciano a bocca aperta».