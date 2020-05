Snom ha annunciato i distributori premiati per gli eccellenti risultati conseguiti nel corso dell’anno fiscale 19/20, conclusosi a fine marzo

Per la prima volta dopo sette anni Snom Technology torna a premiare i partner commerciali più meritevoli su scala globale.

Dei 65 distributori certificati Snom in tutto il mondo, sono ben nove le aziende che hanno ottenuto l’ambito status di “Platinum Distributor 20/21”. Tra queste figurano in prima linea le italiane ALLNET.ITALIA e Esprinet insieme ai partner tedeschi ALLNET, KOMSA, Ingram Micro, al distributore francese di lunga data Edox SAS e l’olandese ATIS Telecommunicatie B.V.

Dodici invece i distributori che hanno conseguito lo status “Gold” tra i quali figurano altrettanti indirizzi top a livello internazionale, come la britannica Electronic Frontier, Even Flow Distribution e Duxbury in Sudafrika o la spagnola Wifidom. In Germania si fregiano del riconoscimento anche ALSO, Herweck e MICHAELTELECOM.

Gernot Sagl, CEO di Snom Technology commenta: “la consulenza competente erogata da nostri distributori ai rivenditori specializzati é uno dei fattori determinanti del nostro successo. Siamo quindi molto lieti di poter contare su partner tanto affidabili in ogni regione in cui commercializziamo oggi i nostri prodotti”. Il CEO si mostra anche fiducioso in merito ai piani di espansione di Snom sul mercato globale: “Procederemo con cura nella ricerca di distributori per noi ideali nei mercati in rapida crescita di ulteriori Paesi”.