Socomec lancia la soluzione UPS modulare super flessibile

Socomec, gruppo internazionale esperto nella gestione dell’energia elettrica, ha sviluppato MODULYS XL: una innovativa soluzione UPS modulare ad alta potenza per applicazioni critiche nelle infrastrutture IT che si distingue per la massima flessibilità.

I sistemi MODULYS di SOCOMEC, con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni modulari, offrono alle applicazioni critiche nelle infrastrutture IT la massima disponibilità, scalabilità ed una lunga durata del ciclo di vita. MODULYS XL è la nuova generazione di soluzioni UPS modulari ad alta potenza sviluppata da SOCOMEC.

MODULYS XL risponde alle esigenze di flessibilità e modularità richieste dalla crescente digitalizzazione dell’industria e dalla rapida espansione del settore data center.

Per la prima volta si uniscono i vantaggi di una standardizzazione dei componenti alla flessibilitá di una soluzione su misura.

Questo consente di adattare il sistema alle particolari esigenze di un’infrastruttura elettrica specifica mantenendo un’alta competitività sul mercato.

Grazie alle connessioni preconfigurate e all’evoluta componentistica MODULYS XL consente ad un solo operatore di effettuare l’allineamento in soli 5 minuti. I moduli di potenza ad innesto da 200 kW rendono semplice e veloce l’ampliamento “a caldo” del sistema o la rimozione dei moduli.

L’importanza della modularità

Sappiamo che ottenere la giusta granularità richiede di trovare un equilibrio tra l’MTBF (tempo medio tra i guasti) e la ridondanza intrinseca, evitando riduzioni dell’energia disponibile a causa della mancanza di moduli o costi di manutenzione eccessivi dovuti al sovradimensionamento della potenza.

Stefano Costa, Direttore Vendite Italia SOCOMEC, commenta: “Questo approccio riduce al minimo lo spreco di capacità in caso di differenze tra i carichi previsti a medio/lungo termine e quelli effettivi nel presente. Le piú recenti configurazioni modulari riducono drasticamente i tempi di manutenzione e quindi anche l’MTTR (Tempo medio di riparazione). Questo comporta una maggiore affidabilità e disponibilità del sistema nonstante la ridondanza offra un MTBF ridotto”.

Proteggere il carico in modalità online

Con MODULYS XL è possibile aggiungere o rimuovere un modulo completo in modo sicuro e semplice, senza cablaggi o modifiche firmware. MODULYS XL protegge il carico in modalità online durante il funzionamento ed anche durante la manutenzione e gli aggiornamenti, isolando completamente il modulo di potenza.

MODULYS XL può essere considerata una soluzione unica nel suo genere, ideale per tutte le applicazioni (anche quelle più critiche), grazie a una combinazione ottimizzata di fattori quali:

• ridondanza configurabile;

• nessun singolo punto di guasto;

• dispositivi progettati per garantire una robustezza superiore;

• rilevamento delle anomalie;

• tempi rapidi di riparazione e manutenzione basati su moduli “hot-swap”.