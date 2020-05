La nuova Yealink Meeting consente ai clienti di entrare in videoconferenza con un solo clic e di comunicare faccia a faccia con chiunque, ovunque e in qualsiasi momento

Yealink, un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di collaborazione, lancia Yealink Meeting, una piattaforma di videoconferenza basata su cloud che consente ai clienti di entrare in videoconferenza con un solo clic e di comunicare faccia a faccia con chiunque, ovunque e in qualsiasi momento.

“Yealink si impegna a portare prodotti più convenienti e facili da usare, migliorare la produttività aiutando i nostri clienti a lavorare da qualsiasi luogo”, ha detto Li Liu, Vice Presidente della Ricerca e Sviluppo di Yealink.

Perchè scegliere Yealink Meeting?

· Facilità d’uso: semplice videoconferenza, che consente di avviare o partecipare facilmente ad una riunione con un semplice clic. Iscriviti alle chiamate dal calendario e dalle applicazioni di posta elettronica, oppure cliccando sull’URL della riunione. Le ricche funzioni, come la condivisione istantanea dei contenuti e la collaborazione alla lavagna, nonché la gestione delle statistiche, andranno a beneficio anche della vostra esperienza di meeting.

· Sicurezza elevata: Yealink Meeting assicura la conformità con GDPR, e segue rigorosamente i suoi requisiti sulla sicurezza dei dati. Tutti gli audio e i video trasmessi sono criptati con SRTP per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle riunioni. Tutti i segnali sono criptati con il protocollo TLS e dispongono anche di una funzione di blocco della conferenza, che fornisce un’ulteriore garanzia di sicurezza protetta da PIN per tutti i partecipanti al meeting.

· Copertura in tutto il mondo: la piattaforma garantisce un’esperienza di videoconferenza globale di alta qualità. Fornisce l’accesso vicino ai percorsi di trasmissione più veloci, offrendo comunicazioni in tempo reale e un’esperienza stabile di videoconferenza HD in qualsiasi luogo del mondo.

· Ampia compatibilità : consente agli utenti di partecipare a una videoconferenza attraverso diverse modalità come client PC, client mobili, browser web, Microsoft Teams, dispositivi SIP/H.323 standard e chiamate PSTN.

Software di collaborazione video personale

Yealink Meeting è l’ultima novità dell’innovativa soluzione di videoconferenza One-stop di Yealink, progettata per i lavoratori in ufficio, per chi viaggia per lavoro o per chi lavora da casa.

Yealink Meeting è un programma di collaborazione video ad alta definizione (HD) di alta qualità, il migliore della categoria, creato per ottimizzare la comunicazione per le aziende di oggi. Il prodotto offre un processo di configurazione ottimale con un solo clic e una rapida installazione automatica, eliminando la necessità di lunghi sforzi manuali.

Yealink Meeting è compatibile con Windows 7 o successivo, ed è anche compatibile con Mac OS X 10.12 o successivo. Yealink Meeting supporta l’Intelligent Firewall Traversal per videoconferenze senza rischi.

APP di collaborazione video HD per iOS e Android

Yealink Meeting è compatibile con iOS 10.0, Android 5.0 o successivo, tramite un’applicazione lanciata da Yealink per la videoconferenza mobile HD. E’ dotato di molteplici modalità di attraversamento della rete per una maggiore adattabilità , tra cui STUN, TURN, ICE. Inoltre, la superiore adattabilità della larghezza di banda e la resistenza fino al 30% di pacchetti video e il 70% di resistenza alla perdita di audio garantiscono un’agevole trasmissione del video. Yealink Meeting consente di effettuare facilmente connessioni con qualsiasi utente in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e in qualsiasi ambiente di rete