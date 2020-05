Manhattan Associates lancia il WMS sempre aggiornato

Manhattan Associates annuncia Manhattan Active Warehouse Management, il nuovo WMS “senza versioni” perché sempre aggiornato



Durante l’annuale conferenza Momentum Connect, Manhattan Associates, specialista riconosciuto nei software di gestione del magazzino, ha annunciato la nuova soluzione Manhattan Active Warehouse Management, il primo WMS al mondo di classe enterprise cloud-native che unifica ogni aspetto della distribuzione e che non necessita mai di aggiornamenti. Realizzato interamente da microservizi e straordinariamente elastico, Manhattan Active WM introduce un nuovo livello di velocità, adattabilità e facilità d’uso all’interno della gestione della distribuzione.

Un salto di qualità nelle tecnologie di gestione del magazzino

“Manhattan Active WM è il risultato di una collaborazione pluriennale con i nostri clienti”, ha dichiarato Brian Kinsella, senior vice president of Product Management di Manhattan. “Oggi, stiamo fornendo un WMS che è sempre disponibile all’utente nell’ultima versione e non ha più bisogno di essere aggiornato, oltre ad essere completamente modulabile”. Stiamo offrendo esperienze mobili moderne, completamente nuove per ogni utente che si connette, e stiamo fornendo un’architettura che si espande automaticamente man mano che i volumi aumentano, e che incorpora l’apprendimento automatico direttamente nel cuore dell’applicazione.”

Manhattan Active WM include esperienze utente completamente riprogettate. Seguendo un paradigma che mette l’esperienza mobile al primo posto e una realizzazione di design pensata per l’utente, tramite Unified Control di Manhattan Active WM tutti i membri del team di gestione possono visualizzare, diagnosticare e agire rapidamente in qualsiasi punto della loro supply chain. Per i lavoratori dei centri di distribuzione, la nuova applicazione WM MobileTM offre un’esperienza all’avanguardia, basata su app, per tutto il lavoro transazionale.

Composto da microservizi, Manhattan Active WM è veramente cloud-native. Oltre a fornire un cambiamento radicale nell’aumentare la velocità dell’innovazione, questa nuova architettura applicativa gli conferisce una capacità quasi illimitata di ridimensionarsi automaticamente per soddisfare le fluttuazioni della domanda. È inoltre progettata per essere facilmente estesa a livello di dati, servizi e interfaccia utente per soddisfare le esigenze specifiche di ogni azienda. Per velocizzare il time-to-market e ridurre il bisogno di formazione, Manhattan ha anche incorporato nuove procedure guidate di configurazione per aiutare le aziende di tutte le dimensioni e complessità a snellire il processo di implementazione.

Unificate la vostra supply chain

Con Manhattan Active WM, tutte le funzioni, compresa la gestione del lavoro e l’ottimizzazione degli slot, sono state razionalizzate e reingegnerizzate per creare un’unica applicazione di distribuzione unificata.

Manhattan Associates è all’avanguardia nell’integrazione del machine learning e lo utilizza per orchestrare l’automazione dei centri di distribuzione, del capitale umano e per ottimizzare l’esecuzione del lavoro.

Il Warehouse Execution System (WES) integrato nella soluzione coordina anche il lavoro tra qualsiasi combinazione di automazione, robotica e lavoro, e la Manhattan Automation Network fornisce un’integrazione precertificata ai fornitori di robotica per i centri di distribuzione più innovativi del settore.

Un nuovo coinvolgimento dei lavoratori

L’aumento delle aspettative in termini di velocità di realizzazione e di volume sta spingendo le organizzazioni a comprendere meglio e a coinvolgere la propria forza lavoro per differenziarsi ed eccellere.

Manhattan ha rivoluzionato la gestione del lavoro in magazzino con l’obiettivo di fornire un’esperienza lavorativa più individuale e gratificante. Il risultato è una soluzione che aiuta a migliorare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti e a ridurre il turnover. Manhattan Active WM è stato sviluppato sulla base della teoria della gamification e delle scienze comportamentali.