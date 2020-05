La commercializzazione è affidata alla controllata Infogross. Investimento da 1 milione di euro per conquistare il 30% del mercato



L’80% delle aree di lavoro dovranno disporre di tecnologie di collaborazione e, dopo l’epidemia di Coronavirus, lo smart working richiederà alle aziende l’utilizzo di strumenti sempre più potenti ed efficaci per il lavoro da remoto ed in team, ma anche di strumenti semplici da utilizzare.

Gruppo TADI, 16 milioni di euro di fatturato in prodotti e soluzioni per l’ufficio, annuncia l’accordo a livello nazionale per la distribuzione al canale Corporate dei monitor interattivi della canadese SMART Technologies con un investimento di circa 1 milione di euro.

SMART Technologies opera da oltre trent’anni nella progettazione di soluzioni hardware e software per la realizzazione di ambienti altamente interattivi e oggi è leader nelle soluzioni per la collaborazione end-to-end perché introduce un diverso paradigma di utilizzo dei monitor interattivi perfettamente aderente al modo naturale con cui l’essere umano ha da sempre usato questi strumenti.

Gruppo TADI affida la commercializzazione delle lavagne SMART alla Infogross, società controllata al 100% da Gruppo TADI e che si occupa di distribuzione sul territorio nazionale di prodotti complementari ai prodotti e soluzioni Triumph Adler. Sales Manager è Giovanni Bassetti.

Il mercato in Italia della categoria Monitor Interattivi (Flat Panel) è passato dai circa 5.200 pezzi del 2017 ai circa 11.000 pezzi del 2019 (+ 111% Fonte Futuresource) mentre il mercato delle lavagne interattive (Interactive White Board) dai 14.500 pezzi del 2017 ai circa 5.000 pezzi del 2019 (-62% Fonte Futursource). La nuova tecnologia dei monitor interattivi sta letteralmente soppiantando il mercato delle lavagne interattive. Nel settore di riferimento SMART vuole occupare il 30% del mercato.

“L’offerta di questa tecnologia è innovativa ed interessante – spiega l’AD di TADI Fabio De Martini – proprio perché trasforma le sale riunioni in aree virtuali di lavoro connesse in modo semplice e intuitivo per tutti, come incontrarsi davanti a un caffè, secondo la nostra stessa filosofia che ha portato alla produzione delle applicazioni TA Easy Folder per le nostre multifunzioni. I monitor Smart rendono tutti i membri del team liberi di collaborare da qualsiasi luogo e con ogni dispositivo”.

Dichiara Fabrizio Colombo, responsabile per il Sud Europa di SMART: “Il Gruppo TADI è per noi il parner ideale per penetrare il mercato delle PMI perché si avvale del miglior canale distributivo del comparto anche grazie alla competenza maturata negli anni dal suo AD Fabio De Martini, che ha sempre portato la sue aziende ai massimi risultati proprio grazie a originali ed efficaci organizzazioni commerciali “.

Punto di forza del prodotto SMART è il fatto che i monitor usano la tecnologia in modo innovativo, rispetto alle lavagne multimediali tradizionali, perché hanno introdotto il paradigma dell’approccio naturale al mezzo, come fossero lavagne a fogli mobili.

Il monitor SMART intuisce e segue ciò che l’utente vuole fare a differenza di tutti gli altri prodotti che invece obbligano sempre l’utente a scegliere un comando prima di fare qualsiasi cosa. Sui monitor SMART insomma si lavora come su una lavagna non digitale.

Nello specifico con la funzione di Object Awarness, scrittura, cancellazione, spostamento e ridimensionamento dei contenuti non richiedono una preventiva scelta dei comandi, ma si opera direttamente sul display, che intuisce l’intenzione dell’utente e abilita la funzione necessaria.

Allo stesso modo il monitor intuisce se un utente vuole usare la mano per cancellare o si sta semplicemente appoggiando, evitando fastidiosi cancella e riscrivi.

Anche nella comunicazione, il monitor SMART è unico per la flessibilità in quanto integrabile con tutte le piattaforme di videoconferenza e con qualsiasi dispositivo, anche in modalita’ wireless. Infine, dotato di telecamera e microfono, può anche comunicare al contempo sorrisi, espressioni, grafica, insomma tutto ciò che serve all’essere umano per socializzare scambiandosi emozioni e superando le barriere tecnologiche.

In origine il monitor interattivo SMART è nato per la scuola ed oggi è utilizzato da 60 milioni di studenti e docenti nel mondo. E’ concepito cioè per un utente assolutamente non tecnologico, ecco perché è l’ideale per le aziende che vogliano introdurre questo supporto per presentazioni, formazione, conferenze o brainstorming in una sala e da remoto, senza dover investire tempo e risorse in formazione specifica delle sue persone.

Il monitor SMART è:

Semplice: entri nella stanza e si accende. Prendi una penna e scrivi. Sai già come usarlo.

Mobile: disponibili in configurazione all-in-one, i monitor SMART possono essere utilizzati anche con tutti i tipi di smartphone, tablet e laptop in modalita’ wireless.

Conveniente: scrivi note nei formati di file che conosci e salva o invia per email i risultati delle riunioni.

Collaborativo: chiunque può seguire e contribuire al meeting da qualsiasi parte del mondo. Sono vere e proprie hub di collaborazione totale.

3 le linee di display nella gamma SMART:

Serie 7000 PRO: il top disponibile sul mercato, pressure-sensitive inking enabled. Possibilità di arrivare a un tratto di scrittura con 1024 livelli di spessore.

Serie 6000S: la tecnologia si nasconde e lascia spazio all’esperienza di collaborazione più naturale e intuitiva.

Serie MX PRO: la tecnologia e le funzionalità più avanzate con un occhio al budget

I software

I monitor interattivi SMART Board danno il meglio quando abbinati al software SMART Teamworks™, piattaforma di visual collaboration dedicata all’utenza business che semplifica l’organizzazione dei meetings, la condivisione wireless dei contenuti e il recap, sia in-room che da remoto. Nativo per Windows10, perfettamente integrabile con Microsoft365 e con le app di conferencing piu’ diffuse come Microsoft Teams, Zoom, CISCO WebEx, etc.

Per gestire tutti i device c’è SMART Remote Management, un tool che consente agli amministratori IT la gestione e il supporto dei dispositivi tramite qualunque web browser. Il software è specificatamente progettato per la gestione centralizzata di tuti i dispositivi – iOS, Android, Chrome OS e Windows – inclusi i display interattivi SMART Board.

Le soluzioni SMART, riducendo i rischi dovuti alla mancanza di comunicazione o alle incomprensioni, accelerano pertanto le innovazioni, consentono processi di decision-making più ponderati e ottimizzano la produttività.