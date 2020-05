Nuovi obiettivi FUJINON nelle mani di FUJIFILM Italia

Annunciate importanti novità per le ottiche broadcast FUJINON, il cui business è affidato alla Divisione Optical Devices Italia di FUJIFILM Italia

Dopo aver ampliato il proprio raggio di azione con l’acquisizione del business delle ottiche broadcast a marchio FUJINON, la Divisione Optical Devices Italia di FUJIFILM Italia guidata da Guglielmo Allogisi, General Manager, coadiuvato da Francesco Spisti, Responsabile Vendite e Marketing, e da Massimo Vaghi, Responsabile Prodotto, è pronta per annunciare importanti novità per le ottiche broadcast FUJINON.

In primis, lo sviluppo di due nuovi obiettivi zoom broadcast 8K, ossia FUJINON HP66X15.2ESM e FUJINON HP12X7.6ERD poi, ai già apprezzati obiettivi della gamma broadcast 4K si aggiungono FUJINON UA125X8BESM e UA107x8.4 AF. Infine, lo sviluppo di due nuove funzionalità avanzate — ARIA ed RBF — che possono essere utilizzate con molti degli obiettivi broadcast Ultra HD (UHD) 4K e 8K di FUJINON.

Focus sui nuovi obiettivi zoom broadcast 8K

Come preannunciato, due nuovi obiettivi broadcast sono in arrivo per la gamma 8k: FUJINON HP66X15.2ESM sarà disponibile in estate 2020 e FUJINON HP12X7.6ERD nell’autunno 2020.

FUJINON HP66X15.2ESM, è l’obiettivo “box lens” 8K con la focale più lunga al mondo, pari a 1000mm e con il più elevato ingrandimento di zoom di 66x.

FUJINON HP12X7.6ERD è l’obiettivo portatile che copre la gamma di lunghezze focali da 7.6mm a 91mm, con il più ampio angolo di campo al mondo per ottiche 8K pari a 93.3 gradi.

Entrambi sono dotati di innesto a baionetta per sensori da 1,25″ con risoluzione 8K. Inoltre l’esclusivo rivestimento multistrato di Fujifilm (High Transmittance Electron Beam Coating) permette un elevato rapporto di trasmissione, per garantire colori vivaci e ricche gradazioni tonali per le applicazioni a elevata gamma dinamica (HDR). Oltre a utilizzare elementi asferici e in fluorite, per controllare efficacemente vari tipi di aberrazione, entrambi gli obiettivi hanno un diaframma a nove lamelle per un bokeh naturale e un encoder a 16-bit.

Inoltre, HP66X15.2 è dotato del più recente meccanismo di stabilizzazione ottica dell’immagine ad alte prestazioni per riprese 8K stabili, anche a lunghezze focali elevate

La serie 8K di FUJINON comprende ora sette obiettivi progettati per due formati diversi. La serie 8K 1.25” Three Sensor Bayonet-Mount include gli obiettivi box HP66x15.2ESM, HP7.5×8.5SM e HP11x22.5SM e l’obiettivo portatile HP12x7.6ERD. La Serie 8K PL Mount include gli obiettivi portatili SK3x12SM e SK7.5×19.7SM e la box lens SK20x35ESM.

Il più elevato rapporto di zoom al mondo

FUJINON UA125X8BESM è un obiettivo broadcast 4K con il più elevato rapporto di zoom al mondo, pari a 125X. Coprendo le lunghezze focali che vanno da un grandangolo di 8mm fino a 1000mm, con un’apertura F1.7, UA125X8 è attualmente l’obiettivo da campo per le applicazioni Ultra HD della serie FUJINON UA con la maggiore escursione focale, progettato per le elevate prestazioni d’immagine degli attuali sensori 4K da 2/3″.

Integra tecnologie ottiche proprietarie per garantire colori vivaci e ricche gradazioni tonali che lo rendono la scelta perfetta nella produzione di video a elevata gamma dinamica (HDR) di eventi sportivi e concerti.

Dispone di stabilizzazione ottica ad alte prestazioni, diaframma a nove lamelle per un bokeh naturale ed è dotato di encoder a 16-bit. Inoltre, l’esclusivo rivestimento multi strato (HT-EBC) abbinato alla Tecnologia Asferica di Fujifilm consente colori più vividi, riducendo al contempo immagini fantasma e flare.

Un design anti-fog proprietario riduce al minimo l’appannamento dell’obiettivo ed elimina così i tempi di fermo dovuti all’umidità, permettendone l’utilizzo efficace con ogni tipo di condizioni meteorologiche.

Grazie allo zoom 125X con l’ingrandimento più elevato al mondo e alla risoluzione 4K, UA125X è in grado di catturare in primo piano le espressioni del viso e le gesta degli atleti sul campo e degli artisti sul palco. Al contempo, l’ampio grandangolo permette anche di catturare l’interno campo sportivo oppure la sala da concerti nella sua interezza.

Obiettivo box broadcast 4K con funzione Advanced Focus

FUJINON UA107x8.4 AF (Advanced Focus) è il primo obiettivo box 4K al mondo dotato della funzione Advanced Focus.

Incorpora un sensore di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase di nuova concezione che consente di ottenere rapidamente immagini nitide con una velocità di risposta di 0,45s e vanta un’eccezionale capacità di inseguimento di soggetti in movimento. L’obiettivo presenta anche una tecnologia di stabilizzazione d’immagine proprietaria e uno zoom ottico con l’elevato ingrandimento di 107x che copre lunghezze focali da 8,4mm a 900mm (1800mm con extender 2x).

Tra le caratteristiche che rendono questo obiettivo la scelta perfetta per eventi sportivi in diretta, spettacoli d’intrattenimento e cerimonie commemorative sono l’High Dynamic Range (HDR) e la vivida riproduzione dei colori. Oltre a utilizzare elementi asferici e alla fluorite per controllare efficacemente vari tipi di aberrazione, l’esclusivo rivestimento multistrato (High Transmittance Electron Beam Coating) migliora la trasmittanza, rendendo possibile una vivida riproduzione dei colori e una ricca gradazione tonale tipica dell’HDR, anche sotto il sole o al tramonto.

Il sensore AF a rilevamento di fase all’interno di UA107x8.4 AF e l’algoritmo dedicato sono stati sviluppati con l’esperienza tecnologica acquisita con lo sviluppo delle fotocamere digitali Serie X e GFX di Fujifilm.