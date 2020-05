Barracuda: opportunità e rischi per gli MSP

Ecco le evindenze contenute nel terzo rapporto intitolato “The Evolving Landscape of the MSP Business Report 2020” di Barracuda

L’improvvisa ondata di lavoro a distanza ha creato una domanda senza precedenti di soluzioni per la sicurezza, ma gli MSP potrebbero perdere business se non adeguano il loro portfolio di servizi di conseguenza.

Lo dicono i risultati del rapporto “The Evolving Landscape of the MSP Business Report 2020” presentato da Barracuda in occasione della terza giornata mondiale degli MSP, movimento lanciato da Barracuda stessa nel 2018 per sostenere il settore dei servizi gestiti e i cambiamenti e le sfide che questo incontra ogni anno.

Quasi 300 MSP globali sono stati intervistati per il report di quest’anno, che ha coinvolto Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Canada, Irlanda, Belgio, Australia e Spagna. I risultati hanno rivelato che, indipendentemente dalla posizione, gli MSP in tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide simili quando si tratta di approvvigionamento e opportunità di crescita relativamente alle future offerte di sicurezza.

Nello specifico:

La maggioranza degli MSP prevede di espandere il proprio portafoglio di servizi nel 2020. Un significativo 91% degli MSP ha dichiarato di avere in programma di aumentare l’ampiezza e la capacità dei propri servizi nei prossimi 12 mesi.

I servizi gestiti sembrano essere il principale generatore di fatturato per la stragrande maggioranza degli intervistati. Il 69% degli intervistati ha identificato nei servizi gestiti la più grande opportunità per aumentare le vendite nel 2020. Questa percentuale è aumentata significativamente rispetto al 2019, quando soltanto il 54% segnalava i servizi gestiti come la migliore opportunità.

Gli MSP favoriscono un approccio ibrido ai servizi. Il 53% degli intervistati prevede di generare oltre la metà (51%) o più della propria attività attraverso i servizi gestiti nel 2020, con circa un altro 45% che prevede di generare fino al 50% del business attraverso i servizi gestiti.

I servizi di sicurezza sono in cima alle priorità degli MSP quest’anno. Endpoint Security, Email Security e Network Security sono tra i primi cinque servizi nella tabella dei top 5 per il 2020. Al contrario, nel 2019 la sicurezza della posta elettronica era l’unico servizio di sicurezza che si era posizionato fra i primi 5.

I crescenti problemi di sicurezza e la mancanza di competenze tra gli utenti finali stanno alimentando la richiesta di fornitori di servizi terze parti. Una maggioranza pari al 79% degli MSP ha ritenuto che le preoccupazioni dei clienti relative alla sicurezza fossero una buona opportunità, in particolare con l’aumento dei lavoratori da remoto. Il 72% afferma che la mancanza di competenze di sicurezza interne tra i propri clienti sta creando nuove possibilità di entrate.

La stragrande maggioranza concorda sul fatto che la domanda di servizi di sicurezza gestiti è in aumento. L’88% degli intervistati ha affermato che la domanda di servizi di sicurezza è “moderatamente” o “significativamente” in crescita.

I risultati di quest’anno indicano ancora una volta significativi cambiamenti positivi nella percezione, crescita e adozione degli MSP, mentre gli utenti finali cercano di reclutare esperti di sicurezza informatica affidabili per colmare il loro gap di competenze e proteggere i loro dati da cyber criminali sempre più sofisticati.

Come riferito in una nota ufficiale da Brian Babineau, Senior VP e General Manager, MSP Solutions Barracuda: «Dal lancio di MSP Day e del relativo report Evolving MSP Landscape, abbiamo assistito a un costante aumento della richiesta di servizi gestiti in tutto il mondo, il che è evidente nei risultati di quest’anno. Tra queste necessità, la sicurezza è il servizio più richiesto, in particolare data la attuale situazione globale e la volontà dei criminali informatici di sfruttare aziende che sono diventate improvvisamente molto più vulnerabili».