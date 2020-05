Semplicità di gestione, maggiore produttività e protezione contro attacchi ransomware sono solo alcuni dei vantaggi offerti dall’implementazione della piattaforma Rubrik con il supporto di Errevi System



Rubrik, the Multi-Cloud Data Control company, ed Errevi System, system integrator e software house all’avanguardia, sono state scelte da Zapi S.p.A. (Zapi), azienda leader mondiale nella produzione di controlli elettronici per motori elettrici, per l’implementazione di un sistema integrato di Backup e Disaster Recovery a livello di gruppo.

Fondata nel 1975, Zapi è oggi un’azienda di livello internazionale, con una quota di mercato in costante aumento e una posizione di leadership nel settore degli inverter del segmento delle macchine elettriche AC. Il Gruppo Zapi consta di diverse realtà operanti in Italia e all’estero – in particolare in Germania, Svezia, USA, Canada e Cina – che hanno contribuito alla definizione di un portafoglio prodotti altamente integrato per un’offerta davvero unica e completa per l’elettrificazione dei veicoli off-road.

La costante crescita di Zapi, frutto anche delle diverse acquisizioni succedutesi negli anni, ha fatto sorgere l’esigenza di rinnovare e ridisegnare i servizi IT dell’intero gruppo. Per importanza e criticità, la priorità era rappresentata dalla razionalizzazione del sistema di Backup, nonché dall’implementazione di un sistema di Disaster Recovery per la sede centrale e le varie filiali italiane ed estere.

Alla ricerca di tecnologie e competenze in grado di soddisfare le crescenti esigenze aziendali e di gruppo in ambito Data Protection, Zapi si è rivolta a Errevi System chiedendole di formulare una proposta per un sistema di Backup e Disaster Recovery integrato per l’intero gruppo aziendale. Al termine di attente valutazioni, la scelta è ricaduta sulla tecnologia di Rubrik che, grazie alla propria piattaforma unificata scale-out di Protezione, Instant Recovery, Ricerca, Sviluppo e Cloud, è in grado di semplificare le infrastrutture legacy di Backup e Disaster Recovery, facendo convergere, all’interno di una singola soluzione, software e infrastruttura di Backup, gestione del catalogo, replica e storage deduplicato.

“La soluzione di Rubrik, abbinata al disegno infrastrutturale da noi studiato congiuntamente con gli specialisti di Errevi System, ha pienamente soddisfatto le nostre esigenze di razionalizzazione, semplificazione, centralizzazione e messa in sicurezza di dati e sistemi IT, permettendoci al contempo di creare una piattaforma comune di Backup per tutte le aziende del gruppo e un Disaster Recovery centralizzato”, dichiara Roberto Lenzini, Global IT Director di Zapi Group. “Tale infrastruttura rende, inoltre, Zapi Group pronta ad affrontare future crescite di dati e di complessità del gruppo”.

“Uno dei motivi per cui le aziende si rivolgono a Rubrik è rappresentato dalla semplicità di gestione del Backup e del Disaster Recovery”, afferma Cristian Meloni, Country Manager Italia di Rubrik. “Siamo lieti dei risultati ottenuti da Zapi a livello di gruppo grazie alla nostra piattaforma, che con il supporto di un partner innovativo e lungimirante come Errevi System ha dato prova di riuscire a garantire vantaggi tangibili anche in presenza di ambienti altamente eterogenei e decentralizzati”.

“Siamo felici di aver potuto progettare l’architettura che permette oggi a Zapi di disporre, grazie alla piattaforma Rubrik, di un sistema di Backup e Disaster Recovery integrato e affidabile per tutto il gruppo. La sede italiana è così in grado di gestire anche le filiali che non hanno del personale IT in sede, grazie a un’unica piattaforma di amministrazione centralizzata” afferma Matteo Marzocchini, Systems Integration Division Director di Errevi System.

Il sistema consente, inoltre, a Zapi di automatizzare buona parte dell’attività quotidiana sul backup, migliorando produttività e qualità del lavoro dei tecnici, mentre l’infrastruttura a stella, che converge nel Data Center in house, permette all’azienda di avere in Italia copia di tutti i dati delle consociate.

La tecnologia Rubrik, infine, protegge i dati di backup del gruppo dagli attacchi ransomware, garantendo in ogni frangente una data protection efficace ed affidabile.